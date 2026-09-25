ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ മഴവെള്ള ചോർച്ച; മെഡിക്കൽ കോളജിൽ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ മുടങ്ങി, വലഞ്ഞ് രോഗികള്
തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി മാസങ്ങൾക്കു മുൻപേ ചികിത്സ തേടിയ ഇരിട്ടി സ്വദേശി കുമാരി ഒന്നര മാസം മുൻപ് എത്തിയപ്പോഴും മഴയെ തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താതെ മടക്കി അയച്ചിരുന്നു.
Published : September 25, 2026 at 9:08 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ മഴവെള്ള ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ മുടങ്ങി. ഇരിട്ടി സ്വദേശിയായ എഴുപത്തിമൂന്നുകാരി വമ്പേരി കുമാരിയുടെ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് രണ്ടാം തവണയും മുടങ്ങിയത്. രോഗിയെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ കയറ്റിയ ശേഷമാണ് മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചോരുന്നത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി തിയേറ്റർ അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ സിപിഎം നേതാക്കൾ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു.
ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ വീണ്ടും രോഗികൾ വലയുകയാണ്. വയനാട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ ചോർച്ച കാരണം എഴുപത്തിമൂന്നുകാരിയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ മുടങ്ങിയത്. തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി മാസങ്ങൾക്കു മുൻപേ ചികിത്സ തേടിയ ഇരിട്ടി സ്വദേശി കുമാരി ഒന്നര മാസം മുൻപ് എത്തിയപ്പോഴും മഴയെ തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താതെ മടക്കി അയച്ചിരുന്നു.
''ചോവ്വാഴ്ച വന്നതാണ്... ഇത്രയും ദിവസമായി. ഇന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഡ്രസ് മാറ്റി കണ്ണിൽ മരുന്നും ഒഴിച്ച് എത്തിയപ്പോള് മടക്കിയയച്ചു. കണ്ണിൽ രണ്ടാം തവണയാണ് മരുന്ന് ഒഴിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയത്. രണ്ട് തവണയും മഴവെള്ളം ചോർന്നൊലിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞയച്ചു. ഒരു തവണ ഷുഗർ കൂടിയത് കാരണം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല,'' രോഗിയായ വമ്പേരി കുമാരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9.15-ന് ശസ്ത്രക്രിയ നിശ്ചയിച്ച്, രോഗിയുടെ കണ്ണിൽ മരുന്നൊഴിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറ്റിയ ശേഷമാണ് മഴ ചോർച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത ശക്തമായ മഴയിലാണ് സർജിക്കൽ ബ്ലോക്കിലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ വെള്ളം ചോർന്നത്. ഇതോടെ ചോർച്ച പരിഹരിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് തിയേറ്റർ അടച്ചുപൂട്ടി.
വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ സിപിഎം നേതാക്കൾ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു. പൊലീസെത്തിയാണ് രംഗം ശാന്തമാക്കിയത്. നാല് വർഷം മുൻപ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ആധുനിക തിയേറ്റർ സജ്ജമാക്കിയെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് യന്ത്രസാമഗ്രികൾ എത്തിക്കാത്തതിനാൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് രോഗികൾ ആരോപിക്കുന്നു.
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി തിയേറ്റർ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കുമാരിക്ക് അടിയന്തരമായി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പുതിയ തീയതി നൽകാമെന്ന് സൂപ്രണ്ട് ഡോ. സി കെ ജീവൻലാൽ ഉറപ്പുനൽകി. എന്നാൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേത്രരോഗ വിഭാഗത്തിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ അധികൃതർ കാട്ടുന്ന വീഴ്ചയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്.
ഏതാനും ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുൻപ് അവശ്യ ലാബ് പരിശോധനകൾ മുടങ്ങിയതോടെ രോഗികള് പ്രതിസന്ധിയിലായ വാർത്ത ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ മഴവെള്ള ചോർച്ചയും വാർത്തയാകുന്നത്. റീ ഏജൻ്റുകളുടെ ക്ഷാമം കാരണം ടെസ്റ്റുകൾ നിലച്ചതോടെ ഇരട്ടിത്തുക മുടക്കി സ്വകാര്യ ലാബുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് നിലവിൽ സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾ.
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