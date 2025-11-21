ശബരിമലയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; കേരളത്തിൽ എട്ടിടങ്ങളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട്
ശബരിമലയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. എട്ട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രത വേണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
Published : November 21, 2025 at 4:19 PM IST
കാസർകോട്: അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം ശബരിമലയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. നവംബര് 21, 22, 23 ദിവസങ്ങളില് സാന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലിലുമാണ് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത പ്രവചിച്ചത്. ഇന്ന് മുതൽ ആകാശം മേഘാവൃതമായിരിക്കും.
കനത്ത മഴയ്ക്കോ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കോ സാധ്യതയുണ്ട്. 7 സെൻ്റീമീറ്റർ മുതൽ 11 സെൻ്റീമീറ്റർ വരെ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിൽ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം വിവിധ ജില്ലകളിലായി ശക്തമായ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തി. ഇന്ന് എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ആണ് യെല്ലോ അലർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നാളെ (22.11.2025) ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലും 23ന് എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അതിനു ശേഷം മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രത വേണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ട്. ഇടിമിന്നല് മനുഷ്യൻ്റേയും മൃഗങ്ങളുടേയും ജീവനും വൈദ്യുത-ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകള്ക്കും ആപത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. വൈദ്യുത ചാലകങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങള്ക്കും ഇടിമിന്നൽ വലിയ നാശനഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കാനിടയുള്ളതിനാല് പൊതുജനങ്ങള് കാര്മേഘം കണ്ടുതുടങ്ങുന്ന സമയം മുതല് മുന്കരുതല് സ്വീകരിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്.
