കാലവര്ഷം കനക്കുന്നു; രണ്ടിടങ്ങളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്, കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യത
കേരളത്തില് കാലവര്ഷം കനത്തു. ഇന്ന് 6 ഇടങ്ങളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. ഉയര്ന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്.
Published : July 6, 2026 at 12:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില് വരും ദിവസങ്ങളില് ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. മഴ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തില് വിവിധ ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലര്ട്ടുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കണ്ണൂര്, കാസാര്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടുള്ളത്. വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂര്, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കണ്ണൂരിലും കാസര്കോടും 12 സെന്റീമീറ്റര് മുതല് 20 സെമി വരെ മഴ ലഭിക്കും. അതേസമയം യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലകളില് 7 മുതല് 12 സെമി വരെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
കാറ്റിനും സാധ്യത: ശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പം കേരളാ തീരത്ത് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത. മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗത്തില് കാറ്റിന് സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് മത്സ്യ തൊഴിലാളികള് കടലില് പോകരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കാസര്കോട്, കണ്ണൂര്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം തീരങ്ങളില് ഉയര്ന്ന തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്. തീരപ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (ഐഎൻസിഒഐഎസ്) അറിയിച്ചു.
ജാഗ്രത നിർദേശങ്ങൾ:
- കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അപകട മേഖലകളിൽ നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കണം.
- ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
- കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിനും ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ കടലിലേക്ക് മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപകടകരമാണ് കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തിരമാല ശക്തിപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതും കരക്കടുപ്പിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
- ഐഎൻസിഒഐഎസ് മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ ബീച്ചുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
- മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ (ബോട്ട്, വള്ളം, മുതലായവ) ഹാർബറിൽ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. വള്ളങ്ങൾ തമ്മിൽ സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിടിച്ചുള്ള അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കാം. മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം.
- ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക.
- തീരശോഷണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലർത്തുക.
Also read: പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം; കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇടപെടൽ