കാലവര്ഷം കനക്കുന്നു; അഞ്ച് ദിവസം മഴ തുടരും, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലര്ട്ടുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു
മഴ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ, ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : July 3, 2026 at 8:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസങ്ങളില് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. മഴ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ, ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
നാളെ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് (കുഞ്ചത്തൂര് മുതല് കോട്ടക്കുന്ന് വരെ) ജില്ലകളിലെ തീരദേശങ്ങളില് ഉയര്ന്ന തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യത. 3.0 മുതല് 3.3 മീറ്റര് ഉയരത്തില് വരെ തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കുക:
- കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അപകട മേഖലകളിൽ നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കണം.
- ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
- കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിനും ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ കടലിലേക്ക് മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപകടകരമാണ് കരക്കടുപ്പിക്കുന്നതും. അതിനാൽ തിരമാല ശക്തിപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതും കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
- ദേശീയ സമുദ്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ ബീച്ചുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
- മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ (ബോട്ട്, വള്ളം, മുതലായവ) ഹാർബറിൽ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. വള്ളങ്ങൾ തമ്മിൽ സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിടിച്ചുള്ള അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കാം. മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം.
- ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക.
- തീരശോഷണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലർത്തുക.
9 ഇടങ്ങളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്: അതേസമയം ഒമ്പത് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടാണുള്ളത്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ടുള്ളത്.
ജൂലൈ 5ന് കാസര്കോട്, കണ്ണൂര്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് തുടരും. എന്നാല് ജൂലൈ 6ന് ഈ മൂന്ന് ജില്ലകള്ക്ക് പുറമെ എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്. ജൂലൈ 7ന് എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ടുള്ളത്.
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