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കാലവർഷത്തെ ആദ്യ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടുന്നു; വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു, നാളെ മഴ കുറയും

ജൂലൈ 3ന് ന്യൂനമര്‍ദം രൂപപ്പെടും. കേരളത്തിൽ വ്യാപക മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യത. നാളെ കേരളത്തിൽ മഴ കുറയുമെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ വിലയിരുത്തല്‍.

RAIN UPDATE RAIN ALERTS KERALA WEATHER UPDATES IN KERALA ന്യൂനമർദം
Photo from Kasaragod. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 2:07 PM IST

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കാസർകോട്: കാലവർഷ സീസണിലെ ആദ്യ ന്യൂനമർദം ജൂലൈ മൂന്നിന് രൂപപ്പെടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടുക. ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ പരക്കെ മഴ ലഭിച്ചേക്കും. അതേസമയം നാളെ കേരളത്തിൽ മഴ കുറയുമെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തുന്നു.

നിലവിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും വടക്കൻ കേരളം വരെ നീളുന്ന തീരദേശ ന്യൂനമർദ പാത്തിയുടെ ഫലമായി ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് തീവ്ര മഴ തുടരുന്നത്. ന്യൂനമർദം കൂടി ശക്തി പ്രാപിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരും.

RAIN UPDATE RAIN ALERTS KERALA WEATHER UPDATES IN KERALA ന്യൂനമർദം
House collapsed in Kasaragod. (ETV Bharat)

മൂന്നിന് ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്‍റെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് ന്യൂനമർദം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം തീവ്ര മഴ തുടരുന്ന കാസർകോട് സംസ്ഥാന പാതയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് മുകളിലേക്ക് വീണു. തലനാരിഴക്കാണ് വലിയ അപകടം ഒഴിവായത്. കാർ യാത്രികര്‍ക്കും മറ്റൊരു ബൈക്ക് യാത്രികനും നിസാര പരിക്കേറ്റു.

വീട് തകര്‍ന്നു: കാസർകോട് കീഴുർ കടപ്പുറത്തെ ശാരികയുടെ വീട് മഴയിൽ തകർന്നു. ഇന്ന് (01 ജൂലൈ) രാവിലെ 7 മണിയോടെയാണ് അപകടം. ശാരിക, ഷാജി എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് തുടരുകയാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകിയിരുന്നു. 24 മണിക്കൂറിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് കാസർകോട് ബായാറിൽ ആണ്. 87.5 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു.

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രവചനത്തിൽ കാസർകോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ടും കോഴിക്കോട് മുതൽ ആലപ്പുഴ വരെയുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുമാണുള്ളത്. നാളെ കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് നൽകി. ജൂലൈ 3ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 4ന് കാസർകോട് മുതൽ പത്തനംതിട്ട വരെ 9 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുണ്ട്.

34% മഴയുടെ കുറവ്: കാലാവർഷം തുടങ്ങി ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ 34% മഴയുടെ കുറവുണ്ടായെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകൻ രാജീവൻ എരിക്കുളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വര്‍ഷംമഴയുടെ അളവ്
202634% കുറവ്
20254 % കുറവ്
2024 24 % കുറവ്
202360% കുറവ്
202252% കുറവ്
202237% കുറവ്
202017% കുറവ്

കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും ജൂൺ മാസത്തിൽ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട മഴയേക്കാൾ കുറവാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത്, കാലവർഷത്തിന്‍റെ തുടക്കം പലപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയും ശക്തമാകാറില്ലെന്നും രാജീവൻ പറയുന്നു. അവസാനമായി ജൂൺ മാസത്തിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് പ്രളയ വർഷമായ 2018ൽ മാത്രം (16% കൂടുതൽ).

പ്രളയ വർഷമായ 2019ലും ജൂൺ മാസത്തിൽ 45% മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കുറവ് (60%) രേഖപ്പെടുത്തിയത് എൽനിനോ വർഷമായ 2023 ആണ്.

എൽനിനോ വർഷമായി ഇത്തവണയും (2026) ജൂൺ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 34% മഴ കുറവാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ (- 4%) അപേക്ഷിച്ച് വലിയ കുറവാണെങ്കിലും, 2022, 2023, 2019 വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലാണ്.

സാധാരണയായി ജൂൺ മാസത്തിൽ കുറവ് വന്നാലും ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ ശക്തമായ മഴയിലൂടെ ഈ കുറവ് നികത്തപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ എൽനിനോ സ്വാധീനം കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്‍റെ ജൂലൈ മാസത്തെ പ്രവചനത്തിലും കുറവ് മഴയാണ് ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

മഴയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ന്യൂനമർദങ്ങളോ, ആഗോള മഴപാത്തിയോ (MJO) ഇത്തവണ ഉണ്ടായില്ല. അതോടൊപ്പം പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക് രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദങ്ങളും അനുകൂലമായില്ലെന്നും രാജീവൻ എരിക്കുളം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

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TAGGED:

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WEATHER UPDATES IN KERALA
ന്യൂനമർദം
RAIN UPDATES IN KERALA

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