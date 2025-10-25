ETV Bharat / state

ഇന്ന് താത്‌ക്കാലം ആശ്വാസം; പക്ഷെ വരുന്നു 'മോന്ത' ചുഴലിക്കാറ്റ്, വിദഗ്‌ധ വിലയിരുത്തല്‍ ഇങ്ങനെ

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മഴ കുറയുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതേസമയം ന്യൂനമര്‍ദം മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപം കൊള്ളുമെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. കണ്ണൂരും കാസര്‍കോടും ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്.

Representative Image. (Getty.)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 25, 2025 at 7:04 AM IST

കാസർകോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബര്‍ 25) മഴ കുറയുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. 27ന് അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദം "മോന്ത"(montha) ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും. എന്നാൽ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് നേരിട്ട് കേരളത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് നിലവിലെ വിലയിരുത്തൽ.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം ഇന്ന് തീവ്ര ന്യൂനമർദവും തുടർന്ന് അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദവുമായി മാറും. 27ന് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാറ്റിന്‍റെ വേഗത്തെ കുറിച്ച് നിലവിൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബര്‍ 25) രണ്ട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്. നാളെ (ഒക്‌ടോബര്‍ 26) കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്‌ടോബര്‍ 27ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്‌, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഒക്‌ടോബര്‍ 28ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ 27 വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിനും വിലക്കുണ്ട്.

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്‍റെ മഴ സാധ്യത പ്രവചനം:

യെല്ലോ അലർട്ട്

തീയതിജില്ല
25/10/2025കണ്ണൂർ, കാസര്‍കോട്.
26/10/2025കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസര്‍കോട്.
27/10/2025ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസര്‍കോട്.
28/10/2025തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം.

മഴയുള്ള സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍:

  • ഇടിമിന്നലിന്‍റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക്‌ മാറുക.
  • ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ജനലും വാതിലും അടച്ചിടുക.
  • വാതിലിനും ജനലിനും അടുത്ത് നിൽക്കാതെയിരിക്കുക.
  • കെട്ടിടത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയും പരമാവധി ഭിത്തിയിലോ തറയിലോ സ്‌പർശിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിഛേദിക്കുക.
  • വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുമായുള്ള സാമീപ്യം ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക.
  • ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ടെലഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലത്തും ടെറസിലും കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ കളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കരുത്‌.
  • വാഹനങ്ങൾ മരച്ചുവട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുകയുമരുത്.
  • ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് വാഹനത്തിനകത്ത് തന്നെ തുടരുക.
  • കൈകാലുകൾ പുറത്തിടാതിരിക്കുക.
  • വാഹനത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും.
  • സൈക്കിൾ, ബൈക്ക്, ട്രാക്‌ടർ തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളിലുള്ള യാത്ര ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുകയും ഇടിമിന്നൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ അഭയം തേടുകയും വേണം. ഇത്തരത്തില്‍ നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴക്കും കാറ്റിനും സാധ്യത, കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

