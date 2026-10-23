ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം ചുഴലിക്കാറ്റാകും; കേരളത്തില് മഴ തുടരും, വിവിധയിടങ്ങളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
ഇന്ന് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ഒൻപത് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ടുള്ളത്.
Published : October 23, 2026 at 10:52 AM IST
കാസർകോട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദം ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. എന്നാൽ ഇത് കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ആദ്യം രൂപം കൊണ്ടതും നിലവിൽ കേരളാതീരത്തുള്ള ന്യൂനമർദത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ആയിരിക്കും കേരളത്തിൽ മഴ ലഭിക്കുക.
ഇന്ന് രാവിലെ 5.30ഓടെയാണ് കിഴക്കൻ-മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടത്. തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള കിഴക്കൻ-മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ഇന്നലെ നിലനിന്നിരുന്ന അന്തരീക്ഷ ചുഴലിയുടെ (upper-air cyclonic circulation) സ്വാധീനഫലമായാണ് കിഴക്കൻ-മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ഒരു ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
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ഇത് നിലവിൽ അതേ പ്രദേശത്ത് തുടരും. പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഇത് ഒക്ടോബർ 25ഓടെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിച്ച് 'ഡീപ് ഡിപ്രഷൻ' (തീവ്ര ന്യൂനമർദം) ആയും ഒക്ടോബർ 26 രാവിലെയോടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ പടിഞ്ഞാറ്-മധ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ വച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റായും മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുശേഷം, അടുത്ത 2 ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിക്കുകയും പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെക്കൻ ഒഡിഷ തീരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരും.
ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകള്
ഇന്ന് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ഒൻപത് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാളെ പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും ഞായറാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നിവിടങ്ങളിലുമാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. 24നും 25നും അതിതീവ്ര മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങള് ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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