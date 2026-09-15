കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്ന ഇടുക്കി; മഴ ചതിച്ചപ്പോൾ നെഞ്ചുലഞ്ഞ് കര്ഷകര്, കൂടെ പവര് കട്ടും
ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാത്തത് ഹൈലാൻഡിലെ കാർഷിക മേഖലയെ മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തെയും ഒരുപോലെ ഇരുട്ടിലാക്കുന്ന 'ഇരുട്ടടി'യായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
Published : September 15, 2026 at 6:54 PM IST
ജോജി ജോൺ
ഇടുക്കി: കർക്കിടകത്തിൽ പെയ്തുനിറയേണ്ട മാനം കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നു. കാർഷിക ജില്ലയായ ഇടുക്കിയുടെ പ്രതീക്ഷകളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തി കാലവർഷം ചതിക്കുന്നു. ഇത്തവണ ഇടുക്കിയിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 44 ശതമാനത്തിൻ്റെ വൻ കുറവാണ്. പ്രതീക്ഷിച്ച പെയ്ത്തൊഴിഞ്ഞ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണും തൊട്ടുപിന്നാലെയെത്തിയ തുലാവർഷത്തിൻ്റെ കുറവും ഇടുക്കിയുടെ മലനിരകളെ ചുട്ടുപൊള്ളിക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാത്തത് ഹൈലാൻഡിലെ കാർഷിക മേഖലയെ മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തെയും ഒരുപോലെ ഇരുട്ടിലാക്കുന്ന 'ഇരുട്ടടി'യായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഏലം കൃഷിയെ തളർത്തി വൻ വരൾച്ച; കണ്ണീരണിഞ്ഞ് കർഷകർ
ഇടുക്കിയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ല് കാർഷിക മേഖലയാണ്. ഏലം, കുരുമുളക്, കാപ്പി, തേയില, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ വിളയുന്ന ഈ മണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ കർഷകരുടെ കണ്ണീരാണ് വീഴുന്നത്. ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ആരംഭിച്ച കാലവർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 22 ശതമാനം മഴക്കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ കിഴക്കൻ മലയോര ജില്ലയായ ഇടുക്കിയിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണ്. ജില്ലയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവിൽ വൻ വ്യത്യാസമാണുള്ളത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏലം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലാണ് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മഴ ലഭിച്ചത്. സാധാരണയായി കർക്കിടകത്തിലെ സമൃദ്ധമായ മഴയിലാണ് ഏലച്ചെടികൾ പൂവിട്ട് കായ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ മഴ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഏലച്ചെടികളിൽ പൂവിരിയുന്നത് വൈകുകയും, പലയിടത്തും സീസണിലെ ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് പോലും നടത്താനാകാതെ കർഷകർ വലയുകയുമാണ്. ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്തും കടം വാങ്ങിയും കൃഷിയിറക്കിയ സാധാരണക്കാരായ കർഷകർക്ക് ഏലച്ചെടികൾ ഉണങ്ങി നശിക്കുമോ എന്ന ഭീതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്.
ചൂട് കൂടിയതോടെ ഏലം കൃഷിയില് അഴുകല് കൂടുകയും വിളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയാണ് ഉള്ളതെന്ന് കര്ഷകൻ അജീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഒരു 6600 കിലോ ഒരു ഏക്കറില് നിന്ന് വിളവ് ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കില് ഇത്തവം 300 കിലോ പോലും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ഇത്തവണ വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്കും പ്രതിസന്ധിയിലേക്കുമാണ് കര്ഷകര് നീങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ആവശ്യത്തിന് ഈർപ്പവും തണലും വേണ്ട ഏലച്ചെടികൾ കടുത്ത വെയിലിൽ കരിഞ്ഞുണങ്ങുകയാണ്. നനയ്ക്കാനുള്ള തോടുകളിലും കിണറുകളിലും വെള്ളം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ഉൽപാദനം പകുതിയായി കുറഞ്ഞതിന് പുറമെ, ജലലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടെ വിളവെടുക്കുന്ന കായകളുടെ ഗുണനിലവാരവും കുറയുന്നു. ഇത് വിപണിയിൽ കർഷകർക്ക് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നു. വളത്തിനും കീടനാശിനികൾക്കും ബാങ്ക് ലോണുകൾക്കുമായി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയ സാധാരണക്കാരായ കർഷകർ, മണ്ണും മനസ്സും ഒരുപോലെ വരണ്ടതോടെ എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്.
വൈദ്യുതോല്പാദനത്തിലും കരിനിഴൽ
കേരളത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വൈദ്യുതി നൽകുന്ന ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ സംഭരണികളിൽ ജലനിരപ്പ് ആശങ്കാജനകമായ രീതിയിൽ താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണ്. മഴയുടെ കുറവ് മൂലം ഇടുക്കി, കുളമാവ്, ചെറുതോണി അണക്കെട്ടുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. കെ.എസ്.ഇ.ബി. നിലവിൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഇടുക്കിയിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പീക്ക് അവറുകളിൽ (വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ) മാത്രം ഉൽപാദനം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ബോർഡ് നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു.
ആഭ്യന്തര ജലവൈദ്യുത ഉൽപാദനം കുറയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര വിഹിതത്തെയും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതിയെയും കേരളത്തിന് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് വരും മാസങ്ങളിൽ പവർകട്ടിലേക്കോ കടുത്ത ലോഡ്ഷെഡ്ഡിങ്ങിലേക്കോ വഴിമാറുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് ജനങ്ങൾ. വരുന്ന 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കുമെന്നും, അതിലൂടെ വൈദ്യുതോല്പാദനത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്നുമാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബി അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
മഴക്കണക്കുകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തില്..
- സംസ്ഥാനത്തെ ശരാശരി മഴക്കുറവ്: 22%
- ഇടുക്കിയിലെ മഴക്കുറവ്: 44%
- ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ച പ്രദേശം: ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്ക്
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