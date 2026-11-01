കേരളപ്പിറവി നാളിൽ കുളിർമഴ; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത!
കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ കുളിരണിയാൻ കേരളം, ഇന്ന് മുതൽ ഇടിവെട്ടി പെരുമഴ, വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്!
Published : November 1, 2026 at 7:10 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: എഴുപതാം കേരളപ്പിറവി ആഘോഷിക്കുന്ന മലയാളികള്ക്ക് കുളിരണിയാൻ മഴയെത്തും. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ആൻഡമാൻ കടലിലും രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ ഫലമായി നവംബർ 1 മുതൽ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലുള്ള കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. മഴ ശക്തമാകുന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് താപനില കുറയാനും അന്തരീക്ഷം തണുക്കാനും സാധ്യതയേറി.
ജില്ല തിരിച്ച് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച വിവരങ്ങൾ
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ 7 മുതൽ 11 സെൻ്റീമീറ്റർ വരെ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെല്ലോ അലര്ട്ടേ പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകള്...
- നവംബർ 1 പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി.
- നവംബർ 2: ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട്.
- നവംബർ 3 : കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത പെരുമഴ?
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഉടലെടുത്ത പുതിയ അന്തരീക്ഷ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഈ മഴയ്ക്ക് പിന്നിൽ. തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദം കൂടുതൽ കരുത്താർജ്ജിച്ച് തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തീവ്രന്യൂനമർദമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇത് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാനാണ് സാധ്യത. ഈ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഫലമായി ദക്ഷിണ ഉപദ്വീപിലേക്ക് വൻതോതിൽ ഈർപ്പമുള്ള കാറ്റും കാർമേഘങ്ങളും അടിച്ചുകയറുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ മഴ വീണ്ടും പെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നത്.
മലയോര മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത!
തുടർച്ചയായ മഴ സാധ്യത മുൻനിർത്തി മലയോര മേഖലകളിലും തീരദേശങ്ങളിലും വസിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു. ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാനും പരസ്യബോർഡുകൾ തകരാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കാൽനടയാത്രക്കാരും വാഹനമോടിക്കുന്നവരും ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ..
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- കാർമേഘങ്ങൾ കണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
- മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലോ താൽക്കാലിക ഷെഡ്ഡുകളിലോ അഭയം പ്രാപിക്കരുത്.
- ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ജനലും വാതിലുകളും അടച്ചിടുക, ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ പ്ലഗ്ഗുകൾ ഊരിയിടുക.
- ടെറസ്സിലോ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ നിൽക്കുന്നത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക
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