ETV Bharat / state

കാലവർഷം കനക്കാത്തത് പ്രളയാഘാതം കുറച്ചു; പ്രധാന ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പിൽ കാര്യമായ മാറ്റമില്ല

നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞതിനാൽ പ്രധാന ഡാമുകൾ തുറന്ന് വിടുമെന്ന വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ അറിയിച്ചു.

dams water level KERALA RAIN LATEST NEWS dams in kerala idukki malampuzha dam
Idukki dam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ മിന്നൽ പ്രളയ ഭീഷണിയുണ്ടെങ്കിലും കാലവർഷം കുറഞ്ഞതിനാൽ പ്രധാന ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പിൽ കാര്യമായ മാറ്റമില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇടുക്കി, മലമ്പുഴ ഡാമുകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കുറവ് ജലനിരപ്പാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. എൽനിനോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ 30 ശതമാനം കാലവർഷം കുറഞ്ഞതാണ് ഡാമുകളിൽ വെള്ളം കുറയാൻ കാരണം.

കാലവർഷം കൃത്യമായി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഡാമുകൾ ഇതിനകം നിറയുമായിരുന്നു. നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞതിനാൽ പ്രധാന ഡാമുകൾ തുറന്ന് വിടുമെന്ന വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ അറിയിച്ചു. പ്രധാന ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയുള്ള ഇടുക്കിയിൽ 1697 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഈ കാലവർഷം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, 893 മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മഴയിൽ 48 ശതമാനം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയായ ശബരിഗിരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന 1011 മില്ലിമീറ്റർ മഴയ്ക്ക് പകരം 919 മില്ലിമീറ്ററാണ് കിട്ടിയത്. ഒമ്പത് ശതമാനം കുറവുണ്ടായി. മലമ്പുഴയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് ഡാം വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് 1.7 മില്ലീമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് മാത്രം 78.8 മില്ലീമീറ്റർ കനത്ത മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, കാലവർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രതീക്ഷിച്ച മഴ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിച്ചില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇടുക്കിയിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 36.33 ദശലക്ഷം ഘനമീറ്റർ (എംസിഎം) വെള്ളമാണ് കൂടിയത്. 449.28 എംസിഎമ്മിൽ നിന്ന് 485.61 ആയി ഉയർന്നു. സംഭരണശേഷിയുടെ 33 ശതമാനമേ ഇപ്പോഴുമുള്ളൂ. 2018ലെ പ്രളയകാലത്ത് നാശം അധികമായത് ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു. മലമ്പുഴ ഡാമിൽ ഇന്നെല രാവിലെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 107.27 മീറ്ററാണ് (351.95 അടി) ജലനിരപ്പ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ ദിവസത്തെ ജലനിരപ്പ് 112.32 മീറ്ററായിരുന്നു. ഡാമിൻ്റെ പൂർണ സംഭരണശേഷി 115.06 മീറ്ററാണ്. ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ജലനിരപ്പ് 112.99 മീറ്ററിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരൂ.

അതിനാൽ നിലവിൽ മലമ്പുഴ ഡാം തുറക്കേണ്ട അടിയന്തര സാഹചര്യമില്ല. ശബരിഗിരിയുടെ കക്കിഡാമിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 16.50 എംസിഎം വെള്ളം കൂടി 170.38ലേക്കെത്തി. അതായത് 38.16 ശതമാനം. 2018ൽ ഈ ഡാം തുറന്നതോടെയാണ് പമ്പ, ഇടക്കുളം, റാന്നി, ആറന്മുള, ചെങ്ങന്നൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായത്. പമ്പഡാമിൽ 1.99 എംസിഎം കൂടി 62.49 ആയി. ,ംഭരണശേഷിയുടെ 16 ശതമാനം മാത്രമാണിപ്പോഴുമുള്ളത്. മൂഴിയാർ ഡാം മാത്രമാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് തുറന്നത്. ചിമ്മിനി, ഷോളയാർ, പെരിങ്ങൽക്കുത്ത്, പീച്ചി ഡാമുകളുള്ള തൃശൂരിലും പ്രതീക്ഷിച്ച കാലവർഷം ലഭിക്കാത്തിനാൽ ഡാമുകളുടെ സംഭരണശേഷിയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല. 1409 മില്ലി മീറ്റർ മഴ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന തൃശുരിൽ 938.9 മില്ലി മീറ്റർ മഴ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളു. ഇത്തവണ 33 ശതമാനം കുറവായിരുന്നു.

Also Read: എറണാകുളത്ത് കനത്ത മഴ; മൂവാറ്റുപുഴയാറിലും തൊടുപുഴയാറിലും ജലനിരപ്പ് അപകടനിലയിൽ

TAGGED:

DAMS WATER LEVEL
KERALA RAIN LATEST NEWS
DAMS IN KERALA
IDUKKI MALAMPUZHA DAM
NO CHANCE IN DAMS WATER LEVEL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.