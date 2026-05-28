കാറ്റിനെ ആകര്ഷിച്ച് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ന്യൂനമര്ദം, ദിവസങ്ങള്ക്കകം ചുഴലിക്കാറ്റ്, കാലവര്ഷം വൈകും; അതുവരെ ശക്തമായ വേനല്മഴ
ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ടും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്
Published : May 28, 2026 at 1:07 PM IST|
Updated : May 28, 2026 at 2:46 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണന്
കാസര്കോട്: പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ന്യൂനമര്ദ്ദം കാരണം ഇത്തവണ കേരളത്തില് കാലവര്ഷം വൈകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകര്. മണ്സൂണ് നേരത്തെ എത്തിയതിനാല് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇതേ ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തിമിര്ത്തു പെയ്യുകയായിരുന്നു എങ്കില്, ഈ വര്ഷം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വൈകിയാണ് കാലവര്ഷം നീങ്ങുന്നത്. കേരളത്തിലേക്ക് അടക്കം എത്തേണ്ട തെക്കു-പടിഞ്ഞാറന് കാറ്റിനെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ന്യൂനമര്ദ്ദം അങ്ങോട്ട് ആകര്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.
ഈ ന്യൂനമര്ദ്ദം ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയേക്കും. ഇത് ദുര്ബലമാകുന്നതോടെ കേരളത്തില് ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നും അതോടെ കാലവര്ഷം വ്യാപിക്കുമെന്നുമാണ് കരുതുന്നത്. മെയ് 26ന് കാലവര്ഷം എത്തുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ പ്രവചനമെങ്കിലും എപ്പോള് എത്തും എന്ന കാര്യത്തില് നിലവില് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ഇത്തവണ കാലവര്ഷം ദുര്ബലമാകുമെന്നും പതിവിലും മഴ കുറയാന് എല് നിനോ പ്രതിഭാസം കാരണമായേക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തുന്നു.
അതേസമയം, കേരളത്തിലെ മധ്യ-തെക്കന് ജില്ലകളില് ശക്തമായ വേനല്മഴ തുടരുകയാണ്. വടക്കന് ജില്ലകളില് മഴ കുറവാണെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് മഴ ലഭിച്ചു. ഇന്നും നാളെയും ചില ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു ശേഷമുള്ള രണ്ടു ദിവസം മഴ വീണ്ടും കുറയുമെങ്കിലും പിന്നീട് മഴ സജീവമാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര് എന്നീ എട്ട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വര്ഷങ്ങളിലെ കാലവര്ഷ പ്രവചനങ്ങളും അവ എത്തിയ തീയതികളും പരിശോധിച്ചാല് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് കാണാന് സാധിക്കുന്നത്. 2020ല് ജൂണ് അഞ്ചിന് കാലവര്ഷം എത്തുമെന്നാണ് പ്രവചിച്ചതെങ്കിലും ജൂണ് ഒന്നിന് തന്നെ എത്തി. 2021ല് മെയ് 31ന് എത്തുമെന്ന് പ്രവചനമുണ്ടായെങ്കിലും ജൂണ് മൂന്നിനാണ് കാലവര്ഷം എത്തിയത്. 2022ല് മെയ് 27ന് എത്തുമെന്ന് പ്രവചിച്ചെങ്കിലും 29 ഓടെയാണ് കേരളത്തില് എത്തിയത്. 2023ല് ജൂണ് നാലിന് മണ്സൂണ് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ജൂണ് എട്ടിനാണ് എത്തിയത്. 2024ല് മെയ് 31ന് എത്തുമെന്ന് പ്രവചിച്ച മഴ ഒരു ദിവസം മുന്പേ, അതായത് മെയ് 30ന് എത്തി. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം (2025) മെയ് 27ന് കാലവര്ഷം എത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രവചനം എങ്കിലും മെയ് 24ന് തന്നെ കേരളത്തില് മഴയെത്തി. 16 വര്ഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇത്രയും നേരത്തെ കാലവര്ഷം കേരളത്തില് എത്തിയത്.
ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ തുടരും
ഇടുക്കി: സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച വരെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ തുടരും എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. കേരളത്തിൽ മധ്യ -തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ വേനൽ മഴ തുടരുകയാണ്. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ കുറവാണെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ ലഭിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കളളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യതയുളളതിനാല് കേരളാ ലക്ഷ്യദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇന്നും നാളെയും ചില ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലെർട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എട്ട് ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. തൃശൂര്, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ആണ് യെലോ അലെർട്. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ടു ദിവസം വീണ്ടും മഴ കുറയും. എന്നാൽ അതുകഴിഞ്ഞു മഴ സജീവമാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞു
Also Read: രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്നിന് രാജ്ഭവനിലെത്തി രാജി സമര്പ്പിക്കും, കര്ണാടകയില് ഇനി ഡി കെ ശിവകുമാര് ഭരണം