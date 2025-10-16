ETV Bharat / state

ട്രെയിന്‍ വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റുകാര്‍ക്ക് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത; 12 ട്രെയിനുകളില്‍ ഒരോ സ്ലീപ്പര്‍ കോച്ചു കൂടി

ഉത്സവ കാലത്തെ തിരക്കു കണക്കിലെടുത്താണ് 12 ദീര്‍ഘ ദൂര ട്രെയിനുകളില്‍ റെയില്‍വേ ഒരു അധിക സ്ലീപ്പര്‍ കോച്ചു കൂടി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്

Railways has introduced additional sleeper coach in long-distance trains
ട്രെയിന്‍( പ്രതീകാത്മക ചിത്രം) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 16, 2025 at 8:35 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: ഈ ദീപാവലി അവധിക്കാലത്ത് യാത്രയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റ് ആയി എന്നു കരുതി നിരാശയരായവര്‍ക്ക് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത. ഉത്സവ കാലത്തെ തിരക്കു കണക്കിലെടുത്ത് 14 ദീര്‍ഘ ദൂര ട്രെയിനുകളില്‍ റെയില്‍വേ ഒരു അധിക സ്ലീപ്പര്‍ കോച്ചു കൂടി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതായി വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

ഒക്ടോബര്‍ 16, 18, 20 തീയതികളില്‍ വൈകിട്ട് 3.20ന് യാത്ര തിരിക്കുന്ന കോട്ടയം വഴിയുള്ള എംജിആര്‍ ചെന്നൈ സെന്‍ട്രല്‍-തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍(നമ്പര്‍ 12695) സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ്

ഒക്ടോബര്‍ 17, 19, 21 തീയതികളില്‍ വൈകിട്ട് 5.15ന് യാത്ര തിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍- എംജിആര്‍ ചെന്നൈ സെന്‍ട്രല്‍(നമ്പര്‍ 12696) സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ് എക്‌സ്പ്രസ്

ഒക്ടോബര്‍ 17, 20 തീയതികളില്‍ വൈകിട്ട് 4.15ന് യാത്ര തിരിക്കുന്ന കാരൈക്കല്‍-എറണാകുളം ജംഗ്ഷന്‍ (നമ്പര്‍ 16187) എക്‌സ്പ്രസ്

ഒക്ടോബര്‍ 18, 21 തീയതികളില്‍ രാത്രി 10.25ന് യാത്ര തിരിക്കുന്ന എറണാകുളം ജംഗ്ഷന്‍-കാരൈക്കല്‍(നമ്പര്‍ 16188) എക്‌സ്പ്രസ്

ഒക്ടോബര്‍ 16, 21 തീയതികളില്‍ യാത്ര തിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍-രാമേശ്വരം (നമ്പര്‍ 16344) അമൃത എക്‌സ്പ്രസ്

ഒക്ടോബര്‍ 17, 22 തീയതികളില്‍ യാത്ര തിരിക്കുന്ന രാമേശ്വരം- തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍(നമ്പര്‍ 16344) അമൃത എക്‌സ്പ്രസ്

ഒക്ടോബര്‍ 16, 18, 20 തീയതികളില്‍ വൈകിട്ട് 5.40ന് യാത്ര തിരിക്കുന്ന മംഗലുരു സെന്‍ട്രല്‍-തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍(നമ്പര്‍ 16603) മാവേലി എക്‌സ്പ്രസ്

ഒക്ടോബര്‍ 17,19, 21 തീയതികളില്‍ രാത്രി 7.25 ന് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍-മംഗലുരു സെന്‍ട്രല്‍ (നമ്പര്‍ 16604) മാവേലി എക്‌സ്പ്രസ്

ഒക്ടോബര്‍ 16, 21 തീയതികളില്‍ രാത്രി 8.55 ന് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന എംജിആര്‍ ചെന്നൈ സെന്‍ട്രല്‍-ആലപ്പുഴ (നമ്പര്‍ 22639) എക്‌സ്പ്രസ്

ഒക്ടോബര്‍ 17, 22 തീയതികളില്‍ വൈകിട്ട് 3.20ന് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന ആലപ്പുഴ-എംജിആര്‍ ചെന്നൈ സെന്‍ട്രല്‍ (നമ്പര്‍ 22640) എക്‌സ്പ്രസ്

ഒക്ടോബര്‍ 17ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.45 ന് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന കോഴിക്കോട്-തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദി(12075)തിരുവനന്തപുരം-കോഴിക്കോട്(12706) ജനശതാബ്ദി എക്‌സ്പ്രസ്.

അമൃത എക്സ്പ്രസ് രാമേശ്വരത്തേക്ക് നീട്ടി

തിരുവനന്തപുരം– മധുര അമൃത എക്സ്പ്രസ് രാമേശ്വരത്തേക്കു നീട്ടാൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് അനുമതി നല്‍കിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു. രാത്രി 8.30ന് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കു 12.45ന് രാമേശ്വരത്ത് എത്തും. രാമേശ്വരത്തു നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്കു 1.30ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ പിറ്റേന്നു പുലർച്ചെ 4.55ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും.

