ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ ജങ്ഷനിൽ 100 അടി ഉയരത്തിൽ കൂറ്റൻ ദേശീയ പതാക സ്ഥാപിക്കാൻ റെയിൽവേ
ഏകദേശം 10 അടി നീളവും ഏഴ് അടി വീതിയുമുള്ള ദേശീയ പതാകയാണ് 100 അടി ഉയരമുള്ള കൊടിമരത്തിൽ പാറിപ്പറക്കുക.
Published : November 6, 2026 at 1:38 PM IST
പാലക്കാട്: അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിച്ച് മുഖച്ഛായ മാറ്റിയ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ ജങ്ഷനിൽ 100 അടി ഉയരത്തിൽ കൂറ്റൻ ദേശീയ പതാക സ്ഥാപിക്കാൻ റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനം. സ്റ്റേഷൻ്റെ മുൻവശത്ത് ബസ് കാത്തിരിപ്പുകേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തായാണ് പതാക സ്ഥാപിക്കുക. ഏകദേശം 10 അടി നീളവും ഏഴ് അടി വീതിയുമുള്ള ദേശീയ പതാകയാണ് 100 അടി ഉയരമുള്ള കൊടിമരത്തിൽ പാറിപ്പറക്കുക. രാത്രിയിലും പതാക വ്യക്തമായി കാണുന്നതിനായി രണ്ട് സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കും.
ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ദേശീയ പതാക സ്ഥാപിക്കാത്തതിലുള്ള അപാകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നഗരസഭാ കൗൺസിലർ ഇ.പി. നന്ദകുമാറും പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷനും റെയിൽവേ അധികൃതർക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെയിൽവേ ജങ്ഷനുകളിലൊന്നായ ഷൊർണൂരിൽ ദേശീയ പതാക സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇവർ ഉന്നയിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ മധുക്കർ റാവുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിച്ച് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും യാത്രക്കാർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഈ സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് ദേശീയ പതാക സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം അറിയിച്ചത്. സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ സന്തോഷ്, റെയിൽവേ സംരക്ഷണ സേന (ആർപിഎഫ്) ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും സന്ദർശനത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
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"ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഭാവി സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവിടെ യാത്രക്കാർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഇതൊരു പ്രത്യേക പദ്ധതിയല്ല, മറിച്ച് ഷൊർണൂരിൽ കൂടുതൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്", ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ മധുക്കർ റാവുത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നവീകരിക്കുന്ന നിരവധി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ ദേശീയ പതാക സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തോട് ചേർന്ന് ഉയരത്തിൽ ദേശീയ പതാക സ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രൗഢി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം യാത്രക്കാരിലും പൊതുജനങ്ങളിലും ദേശീയബോധം ഉയർത്തുന്നതിനും സഹായകമാകും.
മൂവാറ്റുപുഴ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിനാണ് പതാകയും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യവ്യാപകമായി 400-ലധികം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന നവീകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്.
അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി 29 കോടി ചെലവിലാണ് ഷൊര്ണൂര് സ്റ്റേഷൻ്റെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ചില് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. വിമാനത്താവളങ്ങളെ വെല്ലുന്ന സൗകര്യങ്ങളോടെ നവീകരിച്ച ഷൊര്ണൂര് സ്റ്റേഷൻ്റെയും പൂര്ണമായും വൈദ്യുതീകരിച്ച ഷൊര്ണൂര്-നിലമ്പൂര് സെക്ഷൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് വീഡിയോ കോണ്ഫറന്സിലൂടെ നിര്വഹിച്ചത്.
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