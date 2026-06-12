ജീവിക്കാൻ ആൺവേഷം, എന്നിട്ടും ലൈംഗികാതിക്രമം; മനംമടുത്ത് ആത്മഹത്യക്ക് തുനിഞ്ഞ കുട്ടിയ്ക്ക് രക്ഷയായി റെയിൽവേ പൊലീസ്
ലൈംഗികാതിക്രമത്തെ തുടർന്ന് ട്രയിനിൽ നിന്നും ചാടി ജീവനൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പെൺകുട്ടിയെ റെയിൽവേ പൊലീസ് രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : June 12, 2026 at 6:11 PM IST
പാലക്കാട്: ജീവിതപ്രയാസങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷതേടി ആൺവേഷം കെട്ടി ജോലിക്കിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരേ ലൈംഗികാതിക്രമം. മനംമടുത്ത് ജീവനൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കുട്ടിക്ക് രക്ഷയായി റെയിൽവേ പൊലീസ്. പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച വയനാട് മീനങ്ങാടി സ്വദേശി സനോജിനെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത് പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു.
തീവണ്ടിയുടെ വാതിൽപ്പടിയിൽ കുട്ടിയുടെ അസ്വാഭാവികമായ യാത്ര ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പൊലീസുകാരനാണ് സംഭവങ്ങളുടെ ചുരുളഴിച്ചതെന്ന് റെയിൽവേ പൊലീസ് പറയുന്നു. ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് കരുതിയാണ് പൊലീസുകാരൻ പരിചയപ്പെട്ടത്. തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുൾപ്പെടെ കാണിച്ച് വിവരങ്ങൾ തിരക്കിയപ്പോഴാണ് കുട്ടി മനസ് തുറന്നത്. അച്ഛനില്ല, അമ്മ മാനസിക വെല്ലു വിളി നേരിടുന്നു. അമ്മയുടെ സഹോദരിക്കൊപ്പമായിരുന്നു താമസം. അവിടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ ആൺവേഷത്തിൽ ജോലിചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഹോദരതുല്യനായി കരുതിയ സനോജിൻ്റെ മിനിലോറിയിൽ ക്ലീനറായി ജോലിക്കുകയറി. ജൂൺ രണ്ടിനാണ് വയനാട് നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. കോഴിക്കോട് വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ സനോജ് ലോഡ്ജിൽ
വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി. പിന്നീട് ഇരുവരും സംസാരിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പായി. എന്നാൽ, ലോറി കോട്ടയത്തെത്തിയപ്പോൾ ഇയാൾ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി. പിന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല. കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ആദ്യം കണ്ട തീവണ്ടിയിൽ കയറി. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കാൻ ആലോചിച്ചു.
കുട്ടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അറിഞ്ഞതോടെ പൊലീസുകാരൻ റെയിൽവേ പൊലീസ് എസ്എച്ച്ഒ അനിൽ മാത്യുവിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. പെൺകുട്ടിയെ തൃശൂരിൽ ഇറക്കി. വൈദ്യപരിശോധനയിൽ ലൈംഗിക പീഡനം നേരിട്ടു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പെൺകുട്ടി നിലവിൽ ചെൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരുടെ സംരക്ഷണയിലാണ്
ജീവിത പ്രതിസന്ധികളോട് മല്ലിട്ട് ഒടുവിൽ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പെണ്കുട്ടിയ്ക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയ റെയിൽവെ പൊലീസിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്. കൃത്യമായ ഇടപെടലിലൂടെ കുട്ടിയുടെ ജീവനും ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നാണ് നെറ്റിസണ്സ് പറയുന്നത്.
കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിലെ അസ്വഭാവികത പൊലീസ് ശ്രദ്ധിച്ചതോടെയാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങള് ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്. ആൺവേഷം കെട്ടിയ കുട്ടിയ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ആണ്കുട്ടി എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതിയത് എന്നാണ് പൊലീസും പറയുന്നത്. തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുൾപ്പെടെ കാണിച്ച് വിവരങ്ങൾ തിരക്കിയപ്പോഴാണ് തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് റെയിൽവേ പൊലീസ് മനസിലാക്കിയതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
Also read:"പെരുമഴ പെയ്യരുതേ..." മാനം കറുക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ച് മാങ്കുളത്തെ ഒരു ഗോത്രമേഖല; പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒലിച്ചുപോയ പാലം, തുണയായി ഈറ്റപ്പാലം മാത്രം!