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ട്രെയിനിലെ മോഷ്‌ടാക്കള്‍ക്കെതിരെ റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെ വൻ വേട്ട: 48 പേർ അറസ്റ്റിൽ, 30 ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുതലുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു

യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ മാസങ്ങളായുള്ള അന്വേഷണം

TRAIN THEFT CASE RAILWAY POLICE ARREST KERALA RAILWAY POLICE INDIANRAILWAYS
railway police (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 23, 2026 at 4:15 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ട്രെയിനുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും നടക്കുന്ന മോഷണങ്ങൾക്കെതിരെ റെയിൽവേ പൊലീസ് നടത്തിയ വ്യാപക പരിശോധനയിൽ 48 പേർ അറസ്റ്റിലായി. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി നടത്തിവന്ന പ്രത്യേക പരിശോധനയിനാണ് ഈ അറസ്റ്റുകൾ. പ്രതികളിൽ നിന്നും 30 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മോഷണവസ്‌തു ക്കൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടതായി പൊലീസ്‌ വ്യക്തമാക്കി.

യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ മാസങ്ങളായുള്ള അന്വേഷണം. വർധിച്ച് വന്ന പരാതികളുടെ പശ്ചാതലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയാണ് പൊലീസ് പ്രതികളെ വലയിലാക്കിയത്.

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ട്രെയിനുകളിലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നവരെയും തിരക്കുള്ള ട്രെയിനുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയുമാണ് പ്രതികൾ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് എന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെയും സൈബർ സെല്ലിൻ്റെയും ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതികളെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനായത്.

അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെടുത്ത പ്രധാന സാധനങ്ങൾ

അറസ്റ്റിലായ 48 പ്രതികളിൽ നിന്നായി 30 ലക്ഷം രൂപയിലധികം മൂല്യമുള്ള 54 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പുകൾ, സ്വർണാഭരണങ്ങൾ, 90,000 രൂപയോളം പണം, ചാർജറുകൾ, മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും ലാപ്ടോപ്പുകളുടെയും ഉടമസ്ഥരെ കണ്ടെത്തി അവ തിരികെ നൽകാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ട്രെയിനുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരങ്ങളിലും നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും ശക്തമാക്കുമെന്നും റെയിൽവേ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ട്രെയിൻ യാത്രകളിൽ സാധാരണയായി മോഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് യാത്രക്കാരുടെ അശ്രദ്ധ മുതലെടുത്താണ്. പ്രധാനമായും രാത്രികാലങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തിരക്കിനിടയിലോ ആണ് മോഷ്ടാക്കൾ സജീവമാകുന്നത്.

മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ചാർജറുകൾ, പഴ്‌സുകൾ എന്നിവ സീറ്റുകളിലോ ചാർജിംഗ് പോയിൻ്റുകളിലോ അശ്രദ്ധമായി വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതും മോഷ്ടാക്കൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ജനൽ വശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ മാലയോ ഫോണോ പുറത്തുനിന്ന് പെട്ടെന്ന് തട്ടിയെടുത്ത് ഓടുന്ന രീതിയും കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ട്രെയിനിലെ ശുചിമുറികളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ബാഗുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാതെ പോകുന്നതും മോഷണത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട്.

പെട്ടെന്നൊരു മോഷണം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ ഭൂരിഭാഗവും ആദ്യം പരിഭ്രാന്തരാവുകയും, തങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട രേഖകളും പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടതിലുള്ള ആകുലത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ട്രെയിനിൽ സുരക്ഷാ സഹായങ്ങൾക്കായി റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ (RPF) 182 എന്ന നമ്പറിലോ പൊലീസിൻ്റെ 112 എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.

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TAGGED:

TRAIN THEFT CASE
RAILWAY POLICE ARREST
KERALA RAILWAY POLICE
INDIANRAILWAYS
RAILWAY POLICE ARREST 48 CRIMINALS

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