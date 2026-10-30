മാവേലി ഇനി മാവേലി അല്ല! മലബാറും ഇനി പഴയ മലബാറല്ല; ട്രെയിൻ നമ്പറും പേരും മാറുന്നു, യാത്രക്കാരിൽ ആശങ്ക
മൈസൂരു ഡിവിഷനും ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിലെ പാലക്കാട് ഡിവിഷനും തമ്മിലുള്ള അധികാരപരിധി മാറ്റമാണ് നമ്പർ പുനഃക്രമീകരണത്തിന് കാരണം.
Published : October 30, 2026 at 1:20 PM IST
കാസർകോട്: റെയിൽവേയുടെ പുതിയ പരിഷ്കരണം യാത്രക്കാരിൽ ആശങ്ക. മംഗളൂരു സോണുകളിലെ പ്രത്യേകിച്ച് മംഗളൂരുവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ജനപ്രിയ ട്രെയിനുകളുടെ നമ്പറും പേരും മാറുന്നതാണ് യാത്രക്കാരിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത്. യാത്രക്കാർ ഓൺലൈൻ വഴി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മാവേലി, മലബാർ പോലുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ പേരും നമ്പറും മലയാളികളുടെ മനസിൽ പതിഞ്ഞതാണ്. അത് മാറ്റുന്നത് എന്തിനെന്നു വ്യക്തമാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ട്രെയിനുകളുടെ പേരുകൾ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ മാറാൻ സാധ്യത എന്നാണ് അധികൃതരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മാവേലിയുടെ പേരിനു മുന്നിൽ ദിബ്രുഗർഹ് (Dibrugarh) എന്ന് ചേർക്കും. മലബാറിനു മുന്നിലും പരശുറാം എക്സ്പ്രസിന് മുന്നിലും പുതിയ പേര് ചേർത്തേക്കും. എന്നാൽ വന്ദേഭാരത്തിൻ്റെ പേര് മാറാൻ സാധ്യത ഇല്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
റെയിൽവേയുടെ നമ്പറിങ് ശൈലി പ്രകാരം ട്രെയിന് നമ്പറുകളുടെ രണ്ടാം അക്കം അവ ഏത് റെയിൽവേ സോണിൽ ആണെന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മൈസൂരു ഡിവിഷനും ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിലെ പാലക്കാട് ഡിവിഷനും തമ്മിലുള്ള അധികാരപരിധി മാറ്റമാണ് നമ്പർ പുനഃക്രമീകരണത്തിന് കാരണം. മംഗളൂരു ഇപ്പോൾ മൈസൂരു ഡിവിഷൻ്റെ പരിധിയിൽ ആണ്. കേരളത്തിലേക്കുള്ള മിക്ക ട്രെയിനുകളും ആരംഭിക്കുന്നത് മംഗളൂരു സെൻട്രലിൽ നിന്നാണ്.
2027 ജനുവരി ഒന്നുമുതലാണ് ട്രെയിനുകളുടെ പേരുകളും നമ്പറുകളും മാറുന്നത്. അതേ സമയം ട്രെയിനുകളുടെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റോപ്പുകളിലും അറ്റകുറ്റപ്പണി ക്രമത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. യാത്രക്കാരുടെ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കാൻ റിസർവ് ചെയ്ത യാത്രക്കാർക്ക് ബൾക്ക് എസ് എം എസ് അയയ്ക്കാനും സ്റ്റേഷനുകളിൽ തുടർച്ചയായി അനൗൺസ്മെൻ്റ് നടത്താനും റെയിൽവേ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ രാജ്യത്തെ ചില ട്രെയിനുകളുടെ നമ്പറിൽ റെയിൽവേ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു.
നമ്പർ മാറുന്ന ട്രെയിനുകൾ
മംഗളൂരു–തിരുവനന്തപുരം മാവേലി എക്സ്പ്രസ് 16603 ൽ നിന്ന് 16233 ആകും. തിരുവനന്തപുരം-മംഗളൂരു 16604 ഇനി 16234 ആണ്.
മംഗളൂരു–തിരുവനന്തപുരം മലബാറിൻ്റെ നമ്പർ 16630ൽ നിന്ന് 16229 ആയി മാറും.
തിരുവനന്തപുരം–മംഗളൂരു മലബാർ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ നമ്പർ 16629ൽ നിന്ന് 16230 ആയും മാറും.
പരശുറാം എക്സ്പ്രസിൻ്റെ മംഗളൂരു–കന്യാകുമാരി സർവീസ് 16649ൽ നിന്ന് 16249 ആയും കന്യാകുമാരി–മംഗളൂരു സർവീസ് 16650ൽനിന്ന് 16250 ആയും മാറും.
ഏറനാട് എക്സ്പ്രസിൻ്റെ മംഗളൂരു– തിരുവനന്തപുരം സർവീസ് 16605ൽനിന്ന് 16237 ആയും തിരുവനന്തപുരം–മംഗളൂരു സർവീസ് 16606ൽനിന്ന് 16238 ആയും പുനഃക്രമീകരിക്കും.
മറ്റ് എക്സ്പ്രസുകൾ
മംഗളൂരു–രാമേശ്വരം എക്സ്പ്രസ് (16622) ജനുവരി രണ്ടുമുതൽ 16241 ആയി ഓടും. രാമേശ്വരം–മംഗളൂരു എക്സ്പ്രസിൻ്റെ നമ്പർ 16621ൽനിന്ന് 16242 ആകുന്നത് ജനുവരി മൂന്ന് മുതലാണ്.
മംഗളൂരു–കോയമ്പത്തൂർ എക്സ്പ്രസ് 16324ൽനിന്ന് 16243 ആയും കോയമ്പത്തൂർ–മംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് 16323ൽനിന്ന് 16244 ആയും മാറും. മംഗളൂരു–പാലക്കാട് എക്സ്പ്രസിന് (16610) 16245, പാലക്കാട്–കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസിന് (16611) 16246 എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതിയ നമ്പറുകൾ.
വന്ദേഭാരത്
മംഗളൂരു–തിരുവനന്തപുരം വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് 20631ൽ നിന്ന് 26659 ആയും തിരുവനന്തപുരം–മംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് 20632ൽ നിന്ന് 26660 ആയും മാറും. മംഗളൂരു–മഡ്ഗാവ് വന്ദേഭാരതിൻ്റെ നമ്പർ 20646ൽനിന്ന് 26657 ആയും മഡ്ഗാവ്–മംഗളൂരു വന്ദേഭാരതിൻ്റെ നമ്പർ 20645ൽനിന്ന് 26658 ആയും മാറും.
പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ
കണ്ണൂർ–കോഴിക്കോട് പാസഞ്ചർ 56632ൽനിന്ന് 56211 ആയും കോഴിക്കോട്– കണ്ണൂർ പാസഞ്ചർ 56617ൽനിന്ന് 56212 ആയും മാറും. കണ്ണൂർ–ചെറുവത്തൂർ പാസഞ്ചർ 56619 ൽ നിന്ന് 56213 ആകും. ചെറുവത്തൂർ–മംഗളൂരു പാസഞ്ചർ 56621ൽനിന്ന് 56214 ആകും.
മംഗളൂരു–സുബ്രഹ്മണ്യ റോഡ് റൂട്ടിൽ 56625, 56627, 56629 എന്നീ ട്രെയിനുകൾ യഥാക്രമം 56225, 56227, 56233 ആകും. മടക്ക സർവീസുകളായ 56626, 56628, 56630 എന്നിവ 56226, 56228, 56234 ആയും മാറും. മഡ്ഗാവ്–മംഗളൂരു പാസഞ്ചർ (56615) 56216 ആയും മംഗളൂരു–മഡ്ഗാവ് പാസഞ്ചർ (56616) 56215 ആയും മാറും.
ട്രെയിനുകളുടെ നമ്പർ ക്രമീകരണം
0 - (പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്) വേനല്ക്കാല, അവധിക്കാല, ഉത്സവകാല സ്പെഷ്യലുകള് തുടങ്ങിയവ
1 - ദീര്ഘദൂര റെഗുലര് എക്സ്പ്രസ്, മെയില്, സൂപ്പര്ഫാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ട്രെയിനുകള്. രാജധാനി, ശതാബ്ദി, ജനശതാബ്ദി, ഗരിബ് രഥ്, സമ്പര്ക്ക് ക്രാന്തി തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളും ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു
2 - ദീര്ഘദൂര ട്രെയിനുകള്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സീരീസ്. ഒരു സീരീസില് '1' ഉപയോഗിച്ചുള്ള നമ്പറുകള് തീരുമ്പോള് '2' ഉപയോഗിക്കാം
3 - കൊല്ക്കത്ത മേഖലയിലെ സബര്ബന് ട്രെയിനുകള്
4 - ചെന്നൈ, ന്യൂഡല്ഹി തുടങ്ങിയ മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സബര്ബന് ട്രെയിനുകള്
5 - പരമ്പരാഗത കോച്ചുകളുള്ള പാസഞ്ചര് ട്രെയിനുകള്
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6 - മെമു ട്രെയിനുകള്
7 - ഡെമു (DEMU), റെയില് കാര് സര്വീസുകള്
8 - നിലവില് റിസര്വ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീരീസ്
9 - മുംബൈ മേഖലയിലെ സബര്ബന് ട്രെയിനുകള്
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