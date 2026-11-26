യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; കേരളത്തിലേക്ക് പുതിയ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയിൽവേ
വാരാന്ത്യത്തിലെ തിരക്കും അതോടൊപ്പം ശബരിമല മണ്ഡല മകര വിളക്കിനോടും അനുബന്ധിച്ചാണ് പുതിയ ട്രെയിനുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Published : November 26, 2026 at 8:03 PM IST
എറണാകുളം: രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി കേരളത്തിലേക്ക് സ്പെഷല് ട്രെയിനുകള് പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയില്വേ. വാരാന്ത്യത്തിലെ തിരക്കും അതോടൊപ്പം ശബരിമല മണ്ഡല മകര വിളക്കിനോടും അനുബന്ധിച്ചാണ് പുതിയ ട്രെയിനുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സ്പെഷല് ട്രെയിനുകളെയും അവയുടെ സ്റ്റോപ്പുകളെയും കുറിച്ചറിയാം.
വണ്വേ സ്പെഷല് ട്രെയിന്
എറണാകുളം ജങ്ഷനില് നിന്നും ഗയ ജങ്ഷനിലേക്ക് നാളെ (നവംബർ 27) സ്പെഷല് ട്രെയിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് റെയില്വേ. നാളെ രാത്രി 11.10ന് എറണാകുളത്ത് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ട്രെയിന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ഓടെ ബിഹാറിലെ ഗയ ജങ്ഷനിലെത്തും.
ബറൗനി ടു എറണാകുളം
ബിഹാറിലെ ബറൗനിയില് നിന്നും തിങ്കളാഴ്ച (നവംബർ 30) രാവിലെ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു സ്പെഷല് ട്രെയിന് വണ് വേ സര്വീസ് നടത്തും. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ബറൗനിയില് നിന്നും സര്വീസ് ആരംഭിക്കുന്ന ട്രെയിന് ബുധനാഴ്ച (ഡിസംബർ 2) രാത്രി 11 മണിക്ക് എറണാകുളം ജങ്ഷനിലെത്തും.
കൊല്ലം - നന്ദേഡ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ
ഡിസംബർ ഒൻപത് മുതൽ ജനുവരി 13 വരെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും കൊല്ലത്ത് നിന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നന്ദേഡിലേക്ക് സ്പെഷല് സര്വീസ് നടത്തും. രാവിലെ 9.30ന് കൊല്ലത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ട് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 11 മണിക്ക് നന്ദേഡില് എത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് സര്വീസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലത്ത് നിന്നും സര്വീസ് ആരംഭിക്കുന്ന ട്രെയിനിന് കേരളത്തില് മറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റോപ്പുകള് മാത്രമാണുള്ളത്. കൊട്ടാരക്കര (09:50) ,പുനലൂർ (10:20) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തില് സ്റ്റോപ്പുള്ളത്.
ചർലപ്പള്ളി - കൊല്ലം എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ
ജനുവരി 18ന് വൈകിട്ട് 5:40ന് ഹൈദരാബാദിലെ ചര്ലപ്പള്ളിയില് നിന്നും കേരളത്തിലേക്കാണ് ട്രെയിന് സര്വീസ് നടത്തുക. തിങ്കളാഴ്ച (നവംബർ 30) വൈകിയിട്ട് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിന് ബുധനാഴ്ച (ഡിസംബർ 2) രാവിലെ 6 മണിക്ക് കൊല്ലത്തെത്തും. ചെങ്കോട്ട വഴിയാണ് ട്രെയിന് സര്വീസ് നടത്തുക. രാവിലെ 03:50ന് പുനലൂരിലെത്തുന്ന ട്രെയിൻ 04:20ന് കൊട്ടാരക്കര പിന്നിട്ടാണ് കൊല്ലത്തെത്തുക.
മടക്കയാത്ര
കൊല്ലം - ചർലപള്ളി സർവീസ് ജനുവരി 20 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 09:30ന് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേന്ന് വൈകീട്ട് 04:30നാണ് ചർലപ്പള്ളിയിലെത്തുക. കൊട്ടാരക്കര 09:58, പുനലൂർ 10:20 എന്നിങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റോപ്പുകൾ.
അതേസമയം ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും തിരിച്ച് ബെംഗളൂരുവിലേക്കും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ രണ്ട് മുതൽ ജനുവരി 31 വരെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
എസ്എംവിടി ബെംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്
എസ്എംവിടി ബെംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് വീക്കിലി സ്പെഷൽ ട്രെയിനാണിത്. ബുധനാഴ്ച (ഡിസംബർ 2) എസ്എംവിടി ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ട്രെയിൻ വ്യാഴാഴ്ച (ഡിസംബർ 3) തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. ബുധനാഴ്ചകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുക. ഡിസംബർ രണ്ട് മുതൽ ജനുവരി 27 വരെ സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ സർവീസുണ്ടാകുമെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.
മടക്കയാത്ര
തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിൽ നിന്ന് ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് എസ്എംവിടി ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുക. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും സർവീസുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ സർവീസ് ജനുവരി 28 വരെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ട്രെയിനിൻ്റെ സമയവും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ റെയിൽവേ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.
അതേസമയം വെള്ളിയാഴ്ച (ഡിസംബർ 4) എസ്എംവിടി ബെംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിലേക്ക് വീക്കിലി സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തും. ഈ ട്രെയിൻ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും സർവീസ് നടത്തുക. ജനുവി 29 വരെ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും.
മടക്കയാത്ര
തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിൽ നിന്ന് ഡിസംബർ ആറിന് ആരംഭിച്ച സർവീസ് ഏഴിന് എസ്എംവിടി ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ചേരും. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും സർവീസ് ഉണ്ടാകും, കൂടാതെ ജനുവരി 31 വരെ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.
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