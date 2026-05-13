പൊതുമേഖല പാചക വാതക വിതരണ ഏജൻസിയിൽ റെയ്ഡ്; ആയിരത്തിലധികം സിലിണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു
പൊതുമേഖലാ ഗ്യാസ് കമ്പനികൾക്കു പുറമേ സ്വകാര്യ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയുടെ ഒഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടറുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : May 13, 2026 at 10:20 PM IST
കൊല്ലം: കൊല്ലത്ത് പൊതുമേഖല പാചക വാതക വിതരണ ഏജൻസിയിൽ റെയ്ഡ്. ലൈസൻസില്ലാത്ത കമ്പനികളുടെ ആയിരത്തിലധികം ഒഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടറുകളും ലൈസൻസ് ഉള്ള കമ്പനിയുടെ 200ൽ പരം നിറ സിലിണ്ടറുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. ആയുർ സംസ്ഥാന ഹൈവേയ്ക്കരികിൽ മുഖത്തല കണിയാംതോട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന എച്ച്.പി ഗ്യാസ് ഗോഡൗണിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത ആയിരത്തിലധികം ഒഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടറുകളും ലോറിയിൽ കയറ്റി വച്ചിരുന്ന ഇരുന്നൂറിലധികം എച്ച്. പിയുടെ നിറ സിലിണ്ടറുകളും കണ്ടെത്തി.
ചാത്തന്നൂരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ഒരു ഏജൻസിയുടെ പേരിലാണ് ഇവിടെ ഗോഡൗൺ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത്. പൊതുമേഖലാ ഗ്യാസ് കമ്പനികൾക്കു പുറമേ സ്വകാര്യ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയുടെ ഒഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടറുകളും ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ലോറിയിൽ സിലിണ്ടറുകൾ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം കടകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിതരണം ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.
കണിയാംതോട്ടിലുള്ള എച്ച്. എം. കെ. ഗ്യാസ് ഏജൻസിയുടെ ഗോഡൗണിലാണ് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ജില്ലാ സപ്ലെ ഓഫീസർ കെ.ബി.സിന്ധുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
ഇവിടെ നിന്നു൦ സിലിണ്ടറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സിവിൽ സപ്ലൈസിൻ്റെ എൽ. പി ജി ട്രാക്കർ വഴിയായിരുന്നില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. ഇവരുടെ തെന്നു പറയുന്ന ചിറക്കര പോളച്ചിറയിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഗോഡൗണിലും പരിശോധന നടന്നു.
കണിയാംതോട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തോളം സിലിണ്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം. വിവരമറിഞ്ഞ് ബി.പി. സി. എൽ, എച്ച്.പി. സി. എൽ,. ഐ. ഓ.സി എന്നീ കമ്പനികളുടെ സെയിൽസ് ഓഫീസർമാരും സിലിണ്ടറുകൾ പിടികൂടിയ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ എട്ടു മാസം മുമ്പാണ് ഇവിടെ ഗ്യാസ് ഗോഡൗൺ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഇത് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ലൈസൻസുകൾ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.
സിലിണ്ടറുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നും ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയ സിലിണ്ടറുകൾ വിവിധ കമ്പനികളുടെ അടുത്തുള്ള ഏജൻസികളുടെ ഗോഡൗണിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ കെ.ബി സിന്ധു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അനധികൃതമായല്ല പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും കടകളിൽ നിറ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ കൊടുത്ത ശേഷം ഏതു കമ്പനിയുടെ സിലിണ്ടറാണെന്ന് നോക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടറുകൾ തിരികെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ഏജൻസി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ കെ. ബി സിന്ധു, താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർമാരായ വൈ. സാറാമ്മ,ജലീസ്,അനിൽകുമാർ,എസ് സുജ,സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് മനു , ആർ.ഐ.മാരായ പ്രസാദ്, മഞ്ജു. നിത്യ,വിനോദ് , സുനൈല , ആശാചന്ദ്രൻ, ആശ, ബിജു കുമാരകുറുപ്പ്, ജിജി കുമാർ,സന്തോഷ് കുമാർ,സഞ്ജു ലോറൻസ്,രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള, അനൂപ് ,പ്രദീപ്, സാം വർഗീസ്,ആശ, അനില എന്നിവരും കൺട്രോൾ എസ്.ഐ. നിസാം, കൊട്ടിയം എസ്. ഐ അശ്വിനി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘവും റെയ്ഡ് നടക്കുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു.
