രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയില് നാളെയും വാദം തുടരും; അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞില്ല
Published : December 3, 2025 at 2:49 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ബലാത്സംഗക്കേസില് പാലക്കാട് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയില് നാളെ വീണ്ടും വാദം കേള്ക്കും. രാഹുലിൻ്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയില് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സെഷന്സ് വാദം കേട്ടെങ്കിലും ചില ഡിജിറ്റല് രേഖകള് പ്രോസിക്യൂഷന് ഇന്ന് ഹാജരാക്കത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് നാളെയും വാദം തുടരുന്നത്. ബലാത്സംഗം, നിര്ബന്ധിച്ചുള്ള ഗര്ഭച്ഛിദ്രം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റല് രേഖകളാണ് പ്രോസിക്യൂഷന് നാളെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കുക. ജസ്റ്റിസ് നസീറ.എസ്. ആണ് ഹര്ജി പരിഗണിക്കുന്നത്. അതേസമയം, വിധി പറയും വരെ അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്ന് രാഹുലിന്റെ വാദം കോടതി അംഗികരിച്ചിട്ടില്ല.
ഹര്ജിയിലെ വാദം കേള്ക്കല് അടച്ചിട്ട കോടതിയില് കേള്ക്കണമെന്ന രാഹുലിന്റെയും പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് അടച്ചിട്ട മുറിയിലാണ് കോടതി വാദം കേട്ടത്. രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യഹര്ജിയെ പ്രോസിക്യൂഷന് അതിശക്തമായി എതിര്ത്തു. ഒന്നിലധികം പീഡനപരാതികള് രാഹുലിനെതിരെയുണ്ടെന്നും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചാല് ഇരകളെയും സാക്ഷികളെയും സ്വാധീനിക്കാന് വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ബലാത്സംഗം സംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഒളിവില് പോയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസമായി രാഹുല് ഒളിവില് കഴിയുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു യുവതി കൂടി എംഎല്എയ്ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി കെപിസിസിയെ സമീപിച്ചത്. യുവതിയില് നിന്നും കെപിസിസിക്ക് ലഭിച്ച പരാതി ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. യുവതിയോട് നേരിട്ട് പരാതി നല്കാന് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇതിന് ശേഷമാകും കേസെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം.
അതേസമയം, പാലക്കാട് നിന്നും ഒളിവില് പോയ എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനായി കര്ണാടകയില് തെരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കി പൊലീസ്. രാഹുല് കര്ണാടകയിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന. ബെംഗളൂരൂവില് രാത്രിയിലും തെരച്ചില് ശക്തമാക്കി പൊലീസ്. നേരത്തെ രാഹുല് പാലക്കാട് തന്നെയാണ് ഒളിവില് കഴിയുന്നതെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നെന്നും വാര്ത്തകള് പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
താൻ ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിഷയത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായ കേസാണിതെന്നും, സി.പി.എം.- ബി.ജെ.പി. രാഷ്ട്രീയ ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഈ പരാതി ഉയർന്നതെന്നും രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. പരാതിക്കാരി (അതിജീവിത) ഒരു ബി.ജെ.പി. അനുകൂല ചാനലിലെ റിപ്പോർട്ടറാണ്, അവരുടെ ഭർത്താവ് പാലക്കാട്ടെ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകനാണ് എന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
അതിജീവിതയുമായി തനിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഭർത്താവ് തന്നെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്ന് യുവതി പറഞ്ഞ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് താൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ അവരുമായി പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും, അതിനുശേഷം ഇരുവരും അടുത്ത ബന്ധം തുടർന്നു എന്നും ഹർജിയിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഈ ബന്ധത്തിൽ പരാതിക്കാരിയെ ഗർഭിണിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും ആ വിവരത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവില്ല എന്നും രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഗർഭിണിയാക്കാൻ ഗുളിക നൽകി എന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ രാഹുൽ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കുന്നു. ഈ നിഷേധങ്ങൾക്കുമേലാണ് രാഷ്ട്രീയപരമായ പകപോക്കൽ ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും ഹർജിയിൽ ശക്തമായി വാദിച്ചിരുന്നു. ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും ഹർജിയിൽ ശക്തമായി വാദിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, വിവാഹിതയായി ഭര്ത്താവിനൊപ്പം കഴിയുന്ന യുവതിയുടെ ഗര്ഭത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭര്ത്താവിനാണെന്നും രാഹുല് ഹര്ജിയില് ആരോപിച്ചു.
