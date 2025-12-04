രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് വന് തിരിച്ചടി; മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി, പാര്ട്ടിയില് നിന്നു പുറത്താക്കി
Published : December 4, 2025 at 2:23 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 3:06 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ബലാത്സംഗക്കേസില് പാലക്കാട് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തലിന് വന് തിരിച്ചടി. രാഹുലിൻ്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സെഷന്സ് കോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസ് നസീറ. എസ്. ആണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. ഇതോടെ, ഒളിവില് കഴിയുന്ന രാഹുലിന് പൊലീസിനു പിടികൊടുക്കുകയോ കോടതിയില് കീഴടങ്ങുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അറസ്റ്റ് തടയണമെന്ന രാഹുലിന്റെ ഹര്ജിയും തള്ളി.
ഇന്നലെ രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യഹര്ജിയെ പ്രോസിക്യൂഷന് അതിശക്തമായി എതിര്ത്തിരുന്നു. ഒന്നിലധികം പീഡനപരാതികള് രാഹുലിനെതിരെയുണ്ടെന്നും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചാല് ഇരകളെയും സാക്ഷികളെയും സ്വാധീനിക്കാന് വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.എന്നാല് ബലാത്സംഗം, നിര്ബന്ധിത ഗര്ഭച്ഛിദ്രം എന്നിവ തെളിയിക്കാനുള്ള ചില ഡിജിറ്റല് രേഖകള് ഇന്നലെ ഹാജരാക്കാന് പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
തുടര്ന്ന് കേസില് ഇന്നും വാദം കേള്ക്കാന് കോടതി തീരുമാനിക്കുകയാിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷന് ഹാജരാക്കിയ ഡിജിറ്റല് തെളിവുകള് കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് രാഹുലിൻ്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളിയത്. ഇന്നും അടച്ചിട്ട കോടതിയില് പ്രതിഭാഗത്തിന്റെയും പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും വാദം കോടതി കേട്ടിരുന്നു. ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിനു ശേഷമാണ് കോടതി വിധി പറഞ്ഞത്.
രാഹുലിനെ പുറത്താക്കി
അതേസമയം, വിധി വന്ന അതേനിമിഷം രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോണ്ഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില് നിന്ന് പുറത്താക്കി പാര്ട്ടി പത്രക്കുറിപ്പിറക്കി. നിലവില് സസ്പെന്ഷനിലുള്ള രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഉയര്ന്ന പരാതികളുടെയും രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് കോണ്ഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില് നിന്നും പുറത്താക്കിയതായി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എംഎല്എ അറിയിച്ചു.
ബലാത്സംഗം സംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഒളിവില് പോയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ എട്ടു ദിവസമായി രാഹുല് ഒളിവില് കഴിയുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു യുവതി കൂടി എംഎല്എയ്ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി കെപിസിസിയെ സമീപിച്ചത്. യുവതിയില് നിന്നും കെപിസിസിക്ക് ലഭിച്ച പരാതി ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. യുവതിയോട് നേരിട്ട് പരാതി നല്കാന് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇതിന് ശേഷമാകും കേസെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം.
അതേസമയം, പാലക്കാട് നിന്നും ഒളിവില് പോയ എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനായി കര്ണാടകയില് തെരച്ചില് തുടരുകയാണ് പൊലീസ്. രാഹുല് കര്ണാടകയിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന. ബെംഗളൂരൂവില് രാത്രിയിലും തെരച്ചില് ശക്തമാക്കി പൊലീസ്. നേരത്തെ രാഹുല് പാലക്കാട് തന്നെയാണ് ഒളിവില് കഴിയുന്നതെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നെന്നും വാര്ത്തകള് പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
താൻ ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിഷയത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായ കേസാണിതെന്നും, സി.പി.എം.- ബി.ജെ.പി. രാഷ്ട്രീയ ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഈ പരാതി ഉയർന്നതെന്നും രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. പരാതിക്കാരി (അതിജീവിത) ഒരു ബി.ജെ.പി. അനുകൂല ചാനലിലെ റിപ്പോർട്ടറാണ്, അവരുടെ ഭർത്താവ് പാലക്കാട്ടെ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകനാണ് എന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
അതിജീവിതയുമായി തനിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഭർത്താവ് തന്നെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്ന് യുവതി പറഞ്ഞ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് താൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ അവരുമായി പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും, അതിനുശേഷം ഇരുവരും അടുത്ത ബന്ധം തുടർന്നു എന്നും ഹർജിയിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഈ ബന്ധത്തിൽ പരാതിക്കാരിയെ ഗർഭിണിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും ആ വിവരത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവില്ല എന്നും രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഗർഭിണിയാക്കാൻ ഗുളിക നൽകി എന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ രാഹുൽ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കുന്നു. ഈ നിഷേധങ്ങൾക്കുമേലാണ് രാഷ്ട്രീയപരമായ പകപോക്കൽ ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും ഹർജിയിൽ ശക്തമായി വാദിച്ചിരുന്നു. ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും ഹർജിയിൽ ശക്തമായി വാദിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, വിവാഹിതയായി ഭര്ത്താവിനൊപ്പം കഴിയുന്ന യുവതിയുടെ ഗര്ഭത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭര്ത്താവിനാണെന്നും രാഹുല് ഹര്ജിയില് ആരോപിച്ചു.
