ദിലീപ് രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇനി രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ "വിധി"; ജഡ്‌ജിയമ്മാവൻ ക്ഷേത്രത്തില്‍ എത്തുന്നവരുടെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ...

കേസിൽപ്പെടുന്നവരെ രക്ഷിക്കും എന്നതാണ് നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമള്ള ചെറുവള്ളി ദേവീക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ ജഡ്‌ജിയമ്മാവന്‍ കോവിലിന് പിന്നിലെ ഐതീഹ്യം. കോടതി കേസുകളിൽ വിജയിക്കാൻ നിരവധി വ്യവഹാരികൾ തിരക്കുകൂട്ടുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടം.

ചെറുവള്ളി ദേവീക്ഷേത്രം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 16, 2025 at 3:00 PM IST

കോട്ടയം: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എ ദര്‍ശനം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ജഡ്‌ജിയമ്മാവന്‍ കോവില്‍ വീണ്ടും വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറയുകയാണ്. ബലാത്സംഗ കേസില്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു രാഹുല്‍ ചെറുവള്ളി ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നത്. കേസിൻ്റെ വാദം നിലനില്‍ക്കെ ജഡ്‌ജിയമ്മാവൻ്റെ നടയിൽ വഴിപാടുകൾ നടത്തി പ്രസാദവും സ്വീകരിച്ചാണ് എംഎൽഎ മടങ്ങിയത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദ കഞ്ഞിയും സ്വീകരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഓഫിസിൽ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

കേസിൽപ്പെടുന്നവരെ രക്ഷിക്കും എന്നതാണ് നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമള്ള ചെറുവള്ളി ദേവീക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ ജഡ്‌ജിയമ്മാവന്‍ കോവിലിന് പിന്നിലെ ഐതീഹ്യം. കോടതി കേസുകളിൽ വിജയിക്കാൻ നിരവധി വ്യവഹാരികൾ തിരക്കുകൂട്ടുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടം. കോടതികളിലെ വിചാരണകൾ പൂർത്തിയാകാൻ വർഷങ്ങളെടുത്തേക്കുമ്പോള്‍ നീതി നടപ്പാക്കൽ വൈകുന്നുവെന്നും അവർക്ക്, 'ജഡ്‌ജി അമ്മാവൻ്റെ' (ജഡ്‌ജ് അമ്മാവൻ) ആരാധനാലയം സഹായം നൽകുന്നുവെന്നുമൊക്കെയാണ് വിശ്വാസം.

ജഡ്‌ജിയമ്മാവന്‍ കോവിലില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തി രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ (ETV Bharat)

ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവിയുടെ പൂജകൾക്ക് ശേഷമാണ് ജഡ്‌ജിയമ്മാവൻ്റെ നട തുറക്കുന്നത്. കേസിൽ നീതി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതലും ജഡ്‌ജി അമ്മാവൻ്റെ നടയിൽ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നത്. ബലാത്സംഗക്കേസില്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് മൂന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നല്‍കിയതിനെതിരെ സര്‍ക്കാര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി ക്രിസ്‌മസ് അവധിക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോടതി വിലക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുല്‍ ജഡ്‌ജി അമ്മാവന്‍ കോവിലില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇവിടെ ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയവരില്‍ സെലിബ്രിറ്റികളും

സമീപകാലത്ത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍പെട്ട ദിലീപ് ഇവിടെ ദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരുന്നു. ഒത്തുകളി വിവാദത്തില്‍പെട്ട ക്രിക്കറ്റ് താരം ശ്രീശാന്ത്, പഞ്ചാബ് മോഡല്‍ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പേരില്‍ കേസില്‍ കുടുങ്ങിയ മുന്‍ മന്ത്രി ആര്‍ ബാലകൃഷ്‌ണപിളള എന്നിവരും, ജഡ്‌ജിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടിയ സെലിബ്രിറ്റികളിൽ നടി ലിസിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിവാദത്തിനിടെ ഒരു പ്രത്യേക ആചാരം നടത്താൻ മുൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് (ടിഡിബി) പ്രസിഡൻ്റ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണനും മറ്റ് ചിലരും ഇവിടെ ഒരു ആഴ്‌ച ചെലവഴിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ഇവരെക്കൂടാതെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നിരവധി പ്രമുഖ സിനിമാതാരങ്ങളും ജുഡീഷ്യറി അംഗങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും അനുകൂലമായ വിധി ലഭിച്ചുവെന്നും ക്ഷേത്ര അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ടിഡിബിയുടെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമാനുഗതമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ജഡ്‌ജി അമ്മാവൻ ക്ഷേത്രം

തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ രസകരമായ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ശ്രീകോവിലിൻ്റെ ഉത്ഭവം. അക്കാലത്ത്, ധർമ്മ രാജാവ് (നീതിമാൻ രാജാവ്) എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹം 'ധർമ്മശാസ്ത്രം', 'നീതിസാരം' എന്നീ പുരാതന നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകൾ പിന്തുടർന്നു. തിരുവല്ലയിലെ തലവടിയിൽ നിന്നുള്ള രാജകീയ കോടതിയിലെ ഗോവിന്ദപിള്ള എന്ന ജഡ്‌ജി രാജാവിനെ സമർത്ഥമായി സഹായിച്ചു. ഗോവിന്ദപിള്ള ഒരിക്കലും നിയമത്തിൽ നിന്നും നീതിയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചില്ല. ഒരു സംസ്‌കൃത പണ്ഡിതനായ ഗോവിന്ദ പിള്ള, രാജസദസ് എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന 'സദാർ കോടതി'യുടെ തലവനാകാൻ യോഗ്യനായ വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു.

ഒരിക്കൽ ഗോവിന്ദ പിള്ളയുടെ അനന്തരവൻ പത്മനാഭ പിള്ള ഒരു കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു. വിചാരണ ഗോവിന്ദ പിള്ളയുടെ കോടതിയിലായിരുന്നു നടന്നത്. പ്രമുഖ ജഡ്‌ജി തൻ്റെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കിയ എല്ലാ തെളിവുകളും തൂക്കിനോക്കി, വാദങ്ങളും എതിർവാദങ്ങളും കേട്ട്, തൻ്റെ അനന്തരവൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിച്ചു. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ജഡ്‌ജി അമ്മാവൻ പത്മനാഭ പിള്ളയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു.

എന്നിരുന്നാലും പിന്നീട് മറ്റ് ചില വസ്‌തുതകൾ പുറത്തുവന്നു. തൻ്റെ അനന്തരവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരപരാധിയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധിന്യായത്തിൽ പിഴവുകളുണ്ടെന്നും ഗോവിന്ദ പിള്ള മനസിലാക്കി. ജഡ്‌ജിക്ക് പശ്ചാത്താപം തോന്നി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്‌തിക്ക് നന്നാക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. തുടർന്ന് ഗോവിന്ദ പിള്ള രാജാവിനോട് തന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

ധർമ്മ രാജാവ് ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ ഗോവിന്ദ പിള്ളയുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യത്തിന് അദ്ദേഹം വഴങ്ങി. എന്നിരുന്നാലും രാജാവ് ശിക്ഷ വിധിക്കാനുള്ള ചുമതല ഗോവിന്ദ പിള്ളയെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഗോവിന്ദപിള്ള സ്വയം നൽകിയ ശിക്ഷയും കഠിനമായിരുന്നു. തൻ്റെ രണ്ട് കാലുകളും വെട്ടിമാറ്റി പരസ്യമായി തൂക്കിലേറ്റി. മൃതദേഹം മൂന്ന് ദിവസം അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തൂങ്ങിക്കിടക്കണമെന്നും ജഡ്‌ജി വിധിച്ചു. മറ്റ് മാർഗമില്ലാതെ ധർമ്മരാജാവ് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി.

എന്നാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രദേശത്ത് നിരവധി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഒരു ജ്യോതിഷനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ജഡ്‌ജിയുടെയും അനന്തരവൻ്റെയും ആത്മാക്കൾ അസ്വസ്ഥതയില്ലാതെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ജഡ്‌ജിയുടെ ആത്മാവ് താമസിയാതെ പയ്യമ്പള്ളിയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ വീട്ടിൽ കുടികൊണ്ടു. അതേസമയം അനന്തരവൻ്റെ ആത്മാവ് തിരുവല്ലയിലെ പനയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി.

ചെങ്ങന്നൂരിലെ വഞ്ചിപ്പുഴ തമ്പുരാന് മഹാരാജാവ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ നികുതി ഇളവ് അനുവദിച്ച ഭൂമിയിലാണ് ചെറുവള്ളി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തമ്പുരാൻ്റെ അനുമതിയോടെ ജഡ്‌ജി അമ്മാവൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട് 1978 ൽ ജഡ്‌ജിയുടെ പിൻഗാമികൾ വിഗ്രഹത്തിനായി ഒരു ശ്രീകോവിൽ പണിതു.

ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ദേവതയായ ദേവിയെപ്പോലെ തന്നെ ജഡ്‌ജി അമ്മാവനും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. പ്രധാന ശ്രീകോവിൽ അടച്ചതിനുശേഷം രാത്രി 8 മണിയോടെയാണ് ജഡ്‌ജിയുടെ ആചാരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. 'അട' പ്രധാന വഴിപാടാണ്, മറ്റൊന്ന് ഇളനീർ, വെറ്റില, കക്ക എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ചില ദിവസങ്ങളിൽ, 1,000 'അട' വഴിപാടുകൾ വരെ നടത്താറുണ്ടെന്ന് ക്ഷേത്ര അധികൃതർ പറയുന്നു. ഓരോ ദിവസവും ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ശ്രീകോവിൽ തുറന്നിരിക്കൂ.

എല്ലാത്തരം വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ട ആളുകൾ ശ്രീകോവിലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദേവി ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യത്തെ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതരുതെന്ന് ക്ഷേത്ര മുഖ്യ പൂജാരി രാജു തിരുമേനിയും കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി ദിലീപും പറഞ്ഞു. "സത്യവും നിയമവും തൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ശ്രീകോവിലും ഇവിടുത്തെ വഴിപാടുകളും ആത്മീയ പിന്തുണ നൽകുന്നു. സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ഒരാളുടെ അനുഗ്രഹം അവർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം," അവർ പറയുന്നു.

ചെറുവള്ളി ദേവി ക്ഷേത്രം

ചെറുവള്ളി ദേവീക്ഷേത്രത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭദ്രകാളിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്‌ഠ. ഗണപതി, അയ്യപ്പൻ, പരമശിവൻ, ശ്രീപാർവതി, മഹാവിഷ്‌ണു, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, നാഗദൈവങ്ങൾ, യക്ഷിയമ്മ, ബ്രഹ്മരക്ഷസ്, കൊടുംകാളി, ശ്രീദുർഗ, വീരഭദ്രൻ എന്നീ പ്രതിഷ്‌ഠകൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

