ലക്ഷ്യം പാലക്കാട് തന്നെയോ? രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും വികെ ശ്രീകണ്ഠനും അടൂരിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
പുറത്താക്കപ്പെട്ട രാഹുൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. സാക്ഷിയെ സ്വാധീനിച്ചെന്ന കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ നീക്കവും രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ്.
Published : February 28, 2026 at 3:07 PM IST
പത്തനംതിട്ട: കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും പാലക്കാട് എംപി വികെ ശ്രീകണ്ഠനും അടൂരിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ നയിക്കുന്ന പുതുയുഗ യാത്ര പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പര്യടനത്തിനിടെ അടൂരിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. അവിചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടിയതാണെന്ന് ഇരുവരും വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും, വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങൾ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഹോട്ടലിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെ രാഹുൽ എത്തിയെന്നും കണ്ടുമുട്ടൽ തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വികെ ശ്രീകണ്ഠൻ പ്രതികരിച്ചത്. താൻ പാലക്കാട് എംപിയും രാഹുൽ പാലക്കാട് എംഎൽഎയുമായതിനാൽ കണ്ടാൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. എല്ലാവരുമുള്ള സ്ഥലത്ത് വച്ച് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ലെന്നും സൗഹൃദം പങ്കുവച്ച് പിരിയുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് വികെ ശ്രീകണ്ഠനെ കണ്ടതെന്ന വിശദീകരണം തന്നെയാണ് രാഹുലിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത്. പീഡനക്കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുലിനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്. പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ രാഹുൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
നിയമക്കുരുക്കുകൾ മുറുകുന്നു
അതേസമയം, രണ്ടാമത്തെ പീഡനക്കേസിൽ രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ അപേക്ഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ പാടില്ലെന്ന കർശന വ്യവസ്ഥയോടെയാണ് കോടതി നേരത്തെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, വിദേശത്തുള്ള ഒരു നമ്പറിൽ നിന്നും വാട്സാപ്പ് കോൾ വഴി അതിജീവിതയെ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചു എന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തലിനെത്തുടർന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
സൈബർ ഫോറൻസിക് പരിശോധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരത്തിയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോൺ രേഖകളും ടവർ ലൊക്കേഷനുകളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച പൊലീസ് സംഘം കുറ്റപത്രം ഉടൻ സമർപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചാൽ രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം വീണ്ടും റിമാൻഡിലാകുകയും ചെയ്യും. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മോഹങ്ങൾക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാകും.
രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ സജീവം
കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് കെപിസിസിയുമായി രാഹുൽ അകൽച്ചയിലാണെങ്കിലും താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും ചില മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും കാര്യമായ സ്വാധീനമുണ്ട്. വികെ ശ്രീകണ്ഠനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ആ സ്വാധീനം നിലനിർത്താനും ഭാവിയിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കുള്ള രഹസ്യ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ രാഹുൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചാൽ അത് യുഡിഎഫിൻ്റെ പരമ്പരാഗത വോട്ട് ബാങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും യുവജനങ്ങൾക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുമിടയിൽ വലിയ വിള്ളലുണ്ടാക്കുമെന്നും ഇത് ബിജെപിക്കോ എൽഡിഎഫിനോ പരോക്ഷമായി അനുകൂലമാകുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത ആശങ്കയുണ്ട്. അതിനാൽ പാർട്ടിയുടെ അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള അനുനയ ശ്രമങ്ങൾ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയവും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയോടെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുകയാണ്.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും വോട്ടാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിഡി സതീശൻ നയിക്കുന്ന പുതുയുഗ യാത്ര പുരോഗമിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി യാത്ര ഇപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പ്രവേശിച്ചു. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഐക്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നടത്തുന്ന യാത്രയ്ക്കിടെ, ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ നേതാവുമായി പാർട്ടിയുടെ സിറ്റിങ് എംപി തന്നെ സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് അണികൾക്കിടയിൽ തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്ന ആശങ്ക ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾക്കുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന യാത്രയുടെ വാർത്താസമ്മേളനങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിഷയം വലിയ രീതിയിൽ ഉന്നയിച്ചേക്കാം എന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് വലിയ പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാക്കും.
ഈ വിഷയം മികച്ച രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാനാണ് ഭരണപക്ഷമായ എൽഡിഎഫും പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിയും ശ്രമിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ വാദങ്ങൾ വെറും പൊള്ളയാണെന്നും, പീഡനക്കേസ് പ്രതികളെ ഉന്നത നേതാക്കൾ തന്നെ രഹസ്യമായി സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബിജെപിയും ഈ വിഷയം വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണായുധമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
