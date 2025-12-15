രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞ് ഷാഡോ പൊലീസ്; പത്തനംതിട്ട വിട്ട് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് നിർദേശം
ഇന്ന് തന്നെ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുമെന്നുമാണ് രാഹുൽ മാധ്യമങ്ങളോട് നൽകിയ പ്രതികരണം. അടൂര് നെല്ലിമുകളിലെ വീട്ടിലാണ് നിലവിൽ രാഹുൽ താമസിക്കുന്നത്.
Published : December 15, 2025 at 2:35 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 3:16 PM IST
പത്തനംതിട്ട: അടൂർ മുണ്ടപ്പള്ളിയിൽ സ്കൂട്ടറിൽ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ഇറങ്ങിയ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പിന്തുടർന്ന് പൊലീസ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നിർദേശം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഷാഡോ പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
അടൂര് നെല്ലിമുകളിലെ വീട്ടിലാണ് നിലവിൽ രാഹുൽ താമസിക്കുന്നത്. മുന്കൂര് ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനുള്ള ഹര്ജി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വീടും പരിസരവും പൊലീസിൻ്റെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. നേരത്തെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഒളിവിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ എംഎൽഎ വോട്ട് ചെയ്യാനാനെത്തിയത്.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിലെ മുന്കൂര് ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയാല് പൊലീസിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിനാൽ തന്നെ രാഹുൽ ഇനിയും ഒളിവിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യത പൊലീസിന് തള്ളിക്കളയാനാകില്ല.
ഇന്ന് രാവിലെ സ്കൂട്ടറിൽ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ രാഹുലിനെ ഷാഡോ പോലീസ് പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ ആയിരുന്നു എംഎൽഎയുടെ സ്കൂട്ടർ യാത്ര. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം രാഹുല് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനു പോയതാണെന്നാണ് രാഹുൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.
അതേസമയം അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരെ ഹാജരാകാന് നിര്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കോടതി തീരുമാനം വരട്ടെയെന്നും ഇന്ന് തന്നെ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുമെന്നുമാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് നൽകിയ പ്രതികരണം. ഇന്നലെയാണ് രാഹുൽ അടൂർ മുണ്ടപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടില് പാലക്കാട് എംഎൽഎ എത്തിയത്.
ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന രാഹുൽ ഈ മാസം 11നാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ടു ചെയ്യാനായി പാലക്കാട് എത്തിയത്. രാഹുലിനെതിരായ രണ്ട് ബലാത്സംഗക്കേസുകള് ഹൈക്കോടതി വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗക്കേസില് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതി നല്കിയ മുന്കൂര് ജാമ്യത്തിനെതിരെ സര്ക്കാര് നല്കിയ അപ്പീലും ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും.
തിങ്കളാഴ്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് മുന്നില് ഹാജരാകണമെന്നാണ് രാഹുലിന് മുന്കൂര് ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കോടതി നിര്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെയും സ്വാധീനിക്കാന് പാടില്ല, ജാമ്യ കാലയളവില് പ്രതി കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ഒന്നും ഏര്പ്പെടരുത്. അന്വഷണവുമായി പൂർണമായും സഹകരിക്കണം എന്നീ കര്ശന ഉപാധികളോടെയാണ് കോടതി പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
ആദ്യ കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലും അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. 2023ൽ നടന്നുവെന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ടവർ ലൊക്കേഷനുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
അതേസമയം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി അനുവദിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ 'സ്ഥിരം കുറ്റവാളി'യാണെന്നും തെളിവുകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാതെ മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയ സെഷൻസ് കോടതിക്ക് പിഴവു പറ്റിയെന്നുമാണ് സർക്കാർ അപ്പീലിലെ പ്രധാന വാദം.
