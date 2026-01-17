മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസ്; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയില് വിധി ഇന്ന്
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ നിരന്തരം ഇത്തരം പരാതികളാണെന്നും ജാമ്യം നല്കരുതെന്നും എസ്ഐടി.
Published : January 17, 2026 at 7:22 AM IST
പത്തനംതിട്ട: മൂന്നാം ബലാത്സംഗ കേസില് ജയിലില് കഴിയുന്ന പാലക്കാട് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഇന്ന് നിര്ണായകം. എംഎല്എയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയില് ഇന്ന് കോടതി വിധി പറയും. തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ജാമ്യാപേക്ഷ നല്കിയിട്ടുള്ളത്.
കേസില് ഇന്നലെ ശക്തമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളാണ് പ്രോസിക്യൂഷനും പ്രതിഭാഗവും തമ്മിലുണ്ടായത്. അത് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്നു. അതേസമയം രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ നിരന്തരം ഇത്തരം പരാതികളാണെന്നും ജാമ്യം നല്കരുതെന്നും എസ്ഐടി കോടതിയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാല് പരാതിക്കാരിയുടെ ചാറ്റ് വിവരങ്ങള് അടക്കം പ്രതിഭാഗം കോടതിയില് ഹാജരാക്കി. എല്ലാം പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഭാഗം എംഎല്എയുടെ അറസ്റ്റ് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നും പറഞ്ഞു. രാഹുലിനെതിരെ രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ബലാത്സംഗ പരാതിയിലെ അതിജീവിതയുടെ രഹസ്യമൊഴിയെടുപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള് പുരോഗമിക്കുന്നതായാണ് വിവരം. ഇക്കാര്യവും ഇന്നലെ പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
അതിജീവിതയുടെ മൊഴി ദൃശ്യങ്ങള് ഹാജരാക്കി: ബലാത്സംഗ കേസില് വിദേശത്തുള്ള അതിജീവതയുടെ മൊഴി വീഡിയോ കോണ്ഫറന്സിങ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തി സിഡിയിലാക്കിയാണ് തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയത്. ഐടി നിയമപ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ഡിജിറ്റൽ തെളിവായിട്ടാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിക്ക് മുൻപാകെ കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്.
കേസിൽ രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം നിർണായകമായ ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. പരാതിക്കാരി വിദേശത്തായതിനാൽ ഓൺലൈൻ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സംവിധാനം വഴിയായിരുന്നു പൊലീസ് നേരത്തെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഐജി പൂങ്കുഴിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തൽ നടപടികൾ പൂർണമായും വിഡിയോയിൽ പകർത്തിയിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കേസിൽ നിർണായക തെളിവായി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
കേസില് രഹസ്യ മൊഴി നല്കാന് താന് തയ്യാറാണെന്ന് അതിജീവിത കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് നിലവില് വീട്ടിലെത്താന് സാധിക്കില്ലെന്നും എംബസി മുഖേനയോ ഓണ്ലൈന് സംവിധാനത്തിലൂടെയോ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താന് അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷയും സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതെല്ലാം ആരോപണങ്ങളെന്ന് പ്രതിഭാഗം: ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്ന് പ്രതിഭാഗം ആരോപിച്ചു. അതിനായാണ് പഴയ കേസുകള് ഓരോന്ന് കുത്തിപ്പൊക്കുന്നതെന്നും പ്രതിഭാഗം പറഞ്ഞു. കേസില് ജാമ്യം ലഭിച്ചാല് പ്രതി സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനോ തെളിവുകള് നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
