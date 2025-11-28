ലൈംഗികാതിക്രമം, വധഭീഷണി: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കേസ്; ലുക്കൗട്ട് നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിക്കും; പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം
ഉണ്ണിത്താനും മുരളീധരനും രാഹുലിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ കേസ് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് വാദിച്ചു. ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓണായെങ്കിലും രാഹുൽ എവിടെയാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
Published : November 28, 2025 at 11:18 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗികാതിക്രമം, ഗർഭഛിദ്രത്തിന് പ്രേരണ, വധഭീഷണി എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം നേമം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
ആദ്യം വലിയമല പൊലീസാണ് കേസെടുത്തതെങ്കിലും പിന്നീട് നേമം പൊലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. രാഹുൽ നാട് വിടാതിരിക്കാൻ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടിസ് പുറത്തിറക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഡിജിപി റാവാഡ ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ ഓഫിസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ഓഫിസിലെത്തി നേരിട്ടുകണ്ടാണ് അതിജീവിത പരാതി നൽകിയത്. പരാതി നൽകി ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. രാഹുലും യുവതിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം അടങ്ങിയ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു പരാതി.
തനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ വേണമെന്ന് രാഹുൽ നിർബന്ധിക്കുന്നതും പിന്നീട് പരാതിക്കാരിയോട് ഗർഭഛിദ്രത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. എംഎൽഎക്കെതിരെ ബലാത്സംഗം, ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരാതി നൽകിയ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സത്യം ജയിക്കുമെന്നും പരാതിക്കെതിരെ നിയമപരമായി പോരാടുമെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിൽ പ്രതികരിച്ചു. താൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ബോധ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്നും കോടതിയിലും ജനങ്ങളുടെ കോടതിയിലും നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുമെന്നും രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഓഫിസ് തുറന്നു; രാഹുൽ അജ്ഞാത വാസത്തിൽ?
ഇന്നലെ രാത്രിമുതൽ സ്വിച്ച് ഓഫായിരുന്ന രാഹുലിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോടെ സ്വിച്ച് ഓണായിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് മണപ്പുള്ളിക്കാവിലുള്ള രാഹുലിൻ്റെ എംഎൽഎ ഓഫിസ് ഇന്ന് രാവിലെ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഇന്നലെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ ഓഫിസ് താഴിട്ടു പൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് പതിവുപോലെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ രാഹുൽ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്. എംഎൽഎ ഓഫിസ് പൂട്ടിയതായും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഡിവൈഎഫ്ഐ, ബിജെപി പ്രവർത്തകർ എംഎൽഎ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ റീത്ത് വച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഉണ്ണിത്താൻ
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് എംപി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ രംഗത്തെത്തി. ആരോപണത്തിൽ അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് കണ്ടാണ് രാഹുലിനെ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്നും രാഹുൽ വടികൊടുത്ത് അടിവാങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടും രാഹുൽ പാർട്ടിയെയും ഇരയെയും മാധ്യമങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിച്ചു. പിആർ ഏജൻസിയെ ഉപയോഗിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ രാഹുൽ ആക്രമിച്ചുവെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ ആരോപിച്ചു. പ്രസവിച്ച അമ്മയെ തല്ലിയാൽ രണ്ട് അഭിപ്രായം വരാൻ പാടില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എടുത്ത തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നാറിയവനെ ചുമന്നാൽ ചുമന്നവനും നാറുമെന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ വ്യക്തമാക്കി.
രാഹുലിനെ കൈവിട്ട് മുരളീധരൻ
പൊലീസ് കേസെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകില്ലെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. എംഎൽഎ സ്ഥാനം പാർട്ടി വിചാരിച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അത് സ്വയം തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സസ്പെൻഷൻ ആറ് വർഷത്തേക്ക് പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. സസ്പെൻഷനിൽ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനോ കഴിയില്ല. കുറ്റാരോപിതർ സ്വയം സംരക്ഷിത വലയം ഒരുക്കണമെന്നും പാർട്ടി ഒരു സംരക്ഷണവും നൽകില്ലെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. പരാതി കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾത്തന്നെ നടപടി എടുക്കണമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പിന്തുണച്ച് അടൂർ പ്രകാശ്; ഒഴിഞ്ഞുമാറി ശ്രീകണ്ഠൻ
അതേസമയം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ തള്ളാതെയാണ് വികെ ശ്രീകണ്ഠൻ എംപി പ്രതികരിച്ചത്. മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ നിയമപരമായി മുന്നോട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. രാഹുൽ എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിഎ അല്ല താനെന്നായിരുന്നു ശ്രീകണ്ഠൻ്റെ മറുപടി. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് രാഹുലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിലിൽ എത്തിനിൽക്കെ ഉയർന്ന പരാതി രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നും സിപിഎമ്മിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് നടപ്പാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഉയർന്ന പരാതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും അദ്ദേഹം എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്നും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഷാഫി പറമ്പിലും കെ സുധാകരനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ രാഹുലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. വിഷയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിയമനടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 25ന് രാഹുലിനെ കോൺഗ്രസ് പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിലെ പരാതിക്ക് പുറമെ ഒരു യുവനടി, നിരവധി സ്ത്രീകൾ, ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തി എന്നിവരും മുൻപ് രാഹുലിനെതിരെ മോശം പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
More Read:- "നാറിയവനെ ചുമന്നാൽ ചുമന്നവനും നാറും": രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ