ബുധനാഴ്ച വരെ അറസ്റ്റ് പാടില്ല; രണ്ടാം പീഡനക്കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ആശ്വാസം; വിധി 10-ന്

രണ്ടാമത്തെ പീഡനക്കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയിൽ വിധി പറയുന്നത് ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി. അതുവരെ രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് കോടതി പൊലീസിന് കർശന നിർദേശം നൽകി. പരാതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം എംഎൽഎ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 8, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: ബെംഗളൂരു സ്വദേശിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന രണ്ടാമത്തെ പരാതിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം എംഎൽഎ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയിൽ വിധി പറയുന്നത് കോടതി മാറ്റി. ഡിസംബർ 10ന് (ബുധനാഴ്ച) ഹർജിയിൽ വിധി പറയും. ഹർജിയിൽ തീർപ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ രാഹുലിനെതിരെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് കോടതി പൊലീസിന് കർശന നിർദേശം നൽകി. തിരുവനന്തപുരം ഏഴാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജി അനസ് വി ആണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് രാഹുൽ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. ബെംഗളൂരു സ്വദേശിനി കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിന് ഇ-മെയിൽ വഴി നൽകിയ പരാതി ഡിജിപിക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. എഫ്ഐആർ ഇട്ടശേഷം ഐജി പൂങ്കുഴലി നേരിട്ട് പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് പ്രതിഭാഗം

പരാതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നാണ് പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. പൊലീസുമായി നേരിട്ടോ ഓൺലൈനായോ ബന്ധപ്പെടാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കെ, പരാതിക്കാരി കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിന് ഇ-മെയിൽ അയച്ചത് സംശയകരമാണെന്ന് രാഹുലിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരാതിയിൽ ഒരിടത്തും പരാതിക്കാരിയുടെ പേരോ, പീഡനം നടന്ന കൃത്യമായ തീയതിയോ സ്ഥലമോ വ്യക്തമാക്കാത്തത് ദുരൂഹമാണ്. 2023ൽ ഏതോ ഒരു ഹോംസ്‌റ്റേയിൽ വച്ച് പീഡനം നടന്നുവെന്ന അവ്യക്തമായ ആരോപണം മാത്രമാണുള്ളത്. രാഹുലിനെതിരായ ആദ്യ കേസ് കോടതി പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് ഈ പരാതി വന്നതെന്നതും ഗൂഢാലോചനയുടെ തെളിവാണെന്ന് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു.

എതിർത്ത് പ്രോസിക്യൂഷൻ

അതേസമയം, പരാതി യാഥാർഥ്യമാണെന്നും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. പരാതിക്കാരി ഐജിക്ക് മുന്നിൽ നേരിട്ടെത്തി വ്യക്തമായ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാടെടുത്തു.

നിർണായകം പത്താം തീയതി

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പീഡനക്കേസാണിത്. ആദ്യ കേസിൽ ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ, ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ വിധി രാഹുലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതീവ നിർണ്ണായകമാണ്. ആദ്യ കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) തന്നെയാണ് ഈ കേസിലും അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. 2023ൽ നടന്നുവെന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ടവർ ലൊക്കേഷനുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. വിധി വരുന്നത് വരെ അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്ന കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് രാഹുലിന് താത്കാലിക ആശ്വാസമാണ്.

