ETV Bharat / state

രണ്ടാമത്തെ പീഡനക്കേസ്: രാഹുലിന് തിരിച്ചടി; അറസ്റ്റ് തടയാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു; ഹർജി തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക്

കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കൈമാറിയ പരാതിയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ്. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി രാഹുലിൻ്റെ അറസ്റ്റ് 15 വരെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

Rahul Mamkootathil second case news Trivandrum court denies bail plea High Court stays Rahul arrest Kerala MLA sexual assault case
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 6, 2025 at 3:36 PM IST

|

Updated : December 6, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ബെംഗളൂരുവിൽ താമസിക്കുന്ന മലയാളി യുവതിയെ വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ അറസ്റ്റ് തടയാൻ തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. രാഹുൽ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കുന്നതിനായി കോടതി മാറ്റി. ലൈംഗിക അതിക്രമ പരാതികളിൽ കാലതാമസം ബാധകമല്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകി.

തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. തനിക്കെതിരായ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ഇരയോ മൊഴിയോ ഇല്ലെന്നും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ രാഹുൽ വാദിച്ചു. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിന് വന്ന ഇമെയിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലെന്നും പരാതിക്കാരിയുടെ പേരോ സംഭവ സ്ഥലമോ വ്യക്തമല്ലെന്നും അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള കേസാണിതെന്നും ആദ്യ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും രാഹുലിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ രാഹുലിൻ്റെ സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് പരാതി ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ മറുപടി നൽകി.

പരാതിയിലെ വിവരങ്ങൾ

ബലാത്സംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് രാഹുലിനെതിരെ രണ്ടാമത്തെ കേസെടുത്തത്. 23 കാരിയായ യുവതിയുമായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴിയാണ് രാഹുൽ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചത്. പിന്നീട് ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങി വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നു അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് രാഹുലിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി വിവാഹക്കാര്യം സംസാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ വീട്ടുകാർ എതിർത്തു. പിന്നീട് രാഹുൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായതോടെ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചു.

വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ കാണണമെന്ന് രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്ന തന്നെ സുഹൃത്ത് ഫെന്നി നൈനാനെ അയച്ച് കാറിൽ ഹോം സ്റ്റേയിൽ എത്തിച്ചെന്നും അവിടെവച്ച് ബലംപ്രയോഗിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചെന്നുമാണ് പരാതി. മുറിയിൽ കയറ്റി ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ശരീരമാകെ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ക്രൂരപീഡനം നേരിട്ടു. ഗർഭം ധരിക്കാൻ രാഹുൽ നിർബന്ധിച്ചതായും പരാതിയിലുണ്ട്. സൈബർ ആക്രമണം ഭയന്നാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ വൈകിയതെന്ന് യുവതിയുടെ ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

കെപിസിസിക്ക് ലഭിച്ച പരാതി ഡിജിപിക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. അതിജീവിതയുടെ ആദ്യ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം തന്നെയാണ് ഈ കേസും അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ഈ മാസം 15 വരെ രാഹുലിൻ്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിലും മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി നൽകിയത്. ജാമ്യഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നതുവരെ അറസ്റ്റ് തടയണമെന്ന് കോടതിയിൽ പെറ്റീഷൻ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി അത് അനുവദിച്ചില്ല.

More Read:- രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് താത്‌കാലിക ആശ്വാസം; അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

Last Updated : December 6, 2025 at 3:42 PM IST

TAGGED:

RAHUL MAMKOOTATHIL SECOND CASE NEWS
TRIVANDRUM COURT DENIES BAIL PLEA
HIGH COURT STAYS RAHUL ARREST
KERALA MLA SEXUAL ASSAULT CASE
COURT DENIES RAHUL ARREST STAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.