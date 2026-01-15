ETV Bharat / state

വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തോടെ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു ഹാജരാക്കൽ നടപടികൾ.

പത്തനംതിട്ട: പീഡനക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉച്ചയോടെ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. പൊങ്കൽ പ്രമാണിച്ച് തിരുവല്ലയിൽ പ്രാദേശിക അവധിയായതിനാൽ തിരുവല്ല കോടതിയുടെ ചുമതലയുള്ള പത്തനംതിട്ട മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്‍റെവസതിയിലാണ് രാഹുലിനെ എത്തിച്ചത്. പൊലീസ് രാഹുലിനെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് രാഹുലിനെ മജിസ്ട്രേറ്റ് റിമാന്‍ജ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. രാഹുലിനെ മാവേലിക്കര സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. നാളെയാണ് രാഹുലിന്‍റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിക്കുക.

വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തോടെ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു ഹാജരാക്കൽ നടപടികൾ. കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിർണ്ണായകമായ ചില തെളിവെടുപ്പുകൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ച് നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൽ, 2024 ഏപ്രിൽ 8-ന് താൻ അവിടെ എത്തിയതായി രാഹുൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിജീവിതയുടെ പേരിലാണ് മുറി എടുത്തതെന്നും യുവതിക്കൊപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ സമയം അവിടെ ചെലവഴിച്ചതായും അദ്ദേഹം പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പീഡനാരോപണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട് അദ്ദേഹം മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു.

അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റെ അടൂർ നെല്ലിമുകളിലുള്ള വീട്ടിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ്ഐടി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ലാപ്ടോപ്പ് കണ്ടെത്താനായിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റോളം നീണ്ട ഈ പരിശോധനയെന്ന് സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

പ്രതിഷേധ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് എംഎൽഎയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെയാണ് സംഘം പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് രാഹുൽ പൂർണമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. പീഡനാരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമ്പോഴും ഹോട്ടലിലെ സാന്നിധ്യം അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൊഴികളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.

അതേസമയം, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ ഉൾപ്പെട്ട പീഡനക്കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ ന്യായീകരിച്ച് അടുത്ത സുഹൃത്തും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഫെനി നൈനാൻ രംഗത്തെത്തി. അതിജീവിതയെ തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാമെന്നും 2025 നവംബർ വരെ അവർ രാഹുലുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഫെനി ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. കെഎസ്‌യു പരിപാടിക്കായി 5000 രൂപ സംഭാവന നൽകിയ യുവതിയെ രാഹുൽ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നത് അതിശയകരമാണെന്നും, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് തെളിവില്ലാത്തതിനാലാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

രാഹുൽ ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായ കുറ്റങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും സത്യം തെളിയുമ്പോൾ വേട്ടയാടിയവർ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും മാപ്പ് പറയണമെന്നും ഫെനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, രാഹുലിനെ അനുകൂലിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലൈവ് നടത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗവുമായ ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയോട് ഡിസിസി വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

