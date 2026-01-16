വിദേശത്തിരുന്ന് മൊഴി, ഡിജിറ്റൽ തെളിവായി വീഡിയോ; രാഹുലിനെതിരെ നിർണായക നീക്കവുമായി പ്രോസിക്യൂഷൻ
അതിജീവിതയുടെ മൊഴി ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴിയാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രഹസ്യമൊഴി ഓൺലൈനായി നൽകാൻ അനുമതി തേടി.
Published : January 16, 2026 at 4:24 PM IST
പത്തനംതിട്ട: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പ്രതിയായ മൂന്നാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസിൽ അതിജീവിതയുടെ മൊഴി ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. വിദേശത്തുള്ള പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തി സിഡിയിലാക്കിയാണ് തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. ഐടി നിയമപ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ഡിജിറ്റൽ തെളിവായിട്ടാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിക്ക് മുൻപാകെ കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്.
കേസിൽ രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം നിർണായകമായ ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. പരാതിക്കാരി വിദേശത്തായതിനാൽ ഓൺലൈൻ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സംവിധാനം വഴിയായിരുന്നു പൊലീസ് നേരത്തെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഐജി പൂങ്കുഴിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തൽ നടപടികൾ പൂർണമായും വിഡിയോയിൽ പകർത്തിയിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കേസിൽ നിർണായക തെളിവായി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
രഹസ്യമൊഴിയിലെ നിയമവശങ്ങൾ
കൂടാതെ കേസിൽ 164 പ്രകാരമുള്ള രഹസ്യമൊഴി നൽകാൻ താൻ തയാറാണെന്ന് അതിജീവിത കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിൽ നാട്ടിലെത്താൻ അസൗകര്യമുള്ളതിനാൽ എംബസി മുഖേനയോ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വഴിയയോ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്ന അപേക്ഷയും അവർ സമർപ്പിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുമായി ആലോചിച്ച ശേഷമായിരിക്കും മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.
അറസ്റ്റ് നടപടികളിലെ നിയമപരമായ പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിഭാഗം ജാമ്യത്തിനായി ശക്തമായി വാദിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണവുമായി രാഹുൽ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി. അറസ്റ്റ് മെമ്മോയിൽ ഒപ്പിടാൻ രാഹുൽ തയാറാകാതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് ഗസറ്റഡ് ഓഫിസറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യവും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചു. ബലാത്സംഗം, ഗർഭഛിദ്രം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന കേസിൽ അതിജീവിതയുടെ മൊഴി ഡിജിറ്റൽ തെളിവായി ഹാജരാക്കിയത് കേസ് നടപടികളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ പ്രാധാന്യം
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ സമർപ്പിച്ച ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് കേസിൽ അതീവ നിർണായകമാണ്. ഭാരതീയ ന്യായ് സംഹിതയിലെയും തെളിവ് നിയമത്തിലെയും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകാരം ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകൾക്ക് കോടതി നടപടികളിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും പരാതിക്കാരി വിദേശത്തായിരിക്കുകയും നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ അസൗകര്യം നേരിടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴി കേസിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കും. 65 ബി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയതിലൂടെ ഈ തെളിവുകൾക്ക് നിയമപരമായ സാധുത നൽകാനാണ് അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിക്കുന്നത്.
വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രതിയും പരാതിക്കാരിയും തമ്മിലുള്ള വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകൾ, ഫോൺ കോൾ രേഖകൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവയും വിശദമായ അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. ഇവ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി രാഹുലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ.
രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളും ആശങ്കകളും
രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പഴയ കേസുകൾ കുത്തിപ്പൊക്കുന്നതെന്ന വാദമാണ് പ്രതിഭാഗം പ്രധാനമായും ഉയർത്തുന്നത്. എന്നാൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ പ്രതി സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനോ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയായതിനാൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
അതിജീവിതയുടെ രഹസ്യമൊഴി ഓൺലൈനായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം കീഴ്വഴക്കമാകും. സാധാരണഗതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ നേരിട്ട് ഹാജരായാണ് 164 പ്രകാരമുള്ള മൊഴി നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ വിദേശത്തിരുന്ന് മൊഴി നൽകാൻ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ അത് സമാനമായ മറ്റ് കേസുകളിലും നിർണായകമാകും. എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയും കോടതി പരിഗണിച്ചേക്കാം. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗർഭഛിദ്രം അടക്കമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മെഡിക്കൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നത് പൊലീസിന് വെല്ലുവിളിയാണ്. പഴയ സംഭവമായതിനാൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളെയും സാക്ഷിമൊഴികളെയുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്.
