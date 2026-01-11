രഹസ്യ നീക്കത്തിനൊടുവില് ഹോട്ടലില് നിന്ന് രാഹുലിനെ പിടികൂടി പൊലീസ്, ഒടുവില് മൂന്നാമത്തെ കേസില് അറസ്റ്റ്
Published : January 11, 2026 at 6:50 AM IST
പാലക്കാട്: മൂന്നാമത്തെ പീഡന പരാതി കേസില് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ അറസ്റ്റില്. പാലക്കാട് നഗരത്തിലെ കെപിഎം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് രാത്രി 12.30 ഓടെ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പ്രത്യേക സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഇ-മെയിലായി ലഭിച്ച പരാതിയിൽ പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്. ബലാത്സംഗവും ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള പ്രേരണയും സാമ്പത്തിക ചൂഷണവും ഉള്പ്പെടെ ആരോപിച്ച് ഒരു യുവതി ഇ-മെയില് വഴി നൽകിയ പുതിയ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് കര്ശന നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
കെപിഎം ഹോട്ടലിലെ റിസപ്ഷനിലെത്തിയ പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരുടെ ഫോണുകൾ വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് രാഹുലിൻ്റെ മുറിയിലെത്തിയത്. ഇതിനുപിന്നാലെ രാഹുലിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത ബലാംത്സംഗ പരാതിയിലുള്ള കേസുകളിൽ എംഎൽഎയ്ക്ക് മുൻകൂര് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.
എന്നാല് മൂന്നാമത്തെ പരാതിയില് രാഹുല് ജാമ്യം തേടുന്നതിനിടെയാണ് രഹസ്യ നീക്കത്തിനൊടുവില് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എംഎല്എയെ പൊലീസ് പാലക്കാട് നിന്ന് കൊണ്ടുപോയതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് എംഎൽഎ പുറത്താക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്ത് താമസിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് പൊലീസ് എത്തി എംഎല്എയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ബലാത്സംഗം, ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിക്കൽ, ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കൽ, ഐടി നിയമ ലംഘനം തുടങ്ങി ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ആദ്യ ബലാത്സംഗ കേസ് (നേമം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ): വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ നേമം പൊലീസ് ആണ് രാഹുലിനെതിരെ ആദ്യം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഈ യുവതി ഗർഭിണിയായപ്പോൾ രാഹുൽ നിർബന്ധിത ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നും ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനായുള്ള ഗുളികകൾ സുഹൃത്ത് വഴി എത്തിച്ചു നൽകി എന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് 2026 ജനുവരി 21 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടാമത്തെ കേസ്: മറ്റൊരു യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ പീഡനക്കേസിൽ രാഹുലിന് നേരത്തെ വിചാരണ കോടതിയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.
പുതിയ പരാതിയും കസ്റ്റഡിയും (2026 ജനുവരി 11): ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, പത്തനംതിട്ടയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മറ്റൊരു പീഡന പരാതിയെത്തുടർന്നാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
അതേസമയം, ബലാത്സംഗക്കേസിനെ തുടര്ന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധം മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വാദിക്കുന്നു.
