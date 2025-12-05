എംഎല്എ ഒളിവില് തന്നെ; മുന്കൂര് ജാമ്യത്തിനായി വീണ്ടും നീക്കം, രാഹുല് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും
ബലാത്സംഗ കേസിന് പിന്നാലെ ഒളിവില് പോയ പാലക്കാട് എംഎല്എയ്ക്കായി അന്വേഷണം ഊര്ജിതം. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാന് നീക്കമെന്നും സൂചന. മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്നലെ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നീക്കം.
Published : December 5, 2025 at 7:24 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ബലാത്സംഗ കേസില് പ്രതിയായ പാലക്കാട് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും. ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സെഷന്സ് കോടതി ഹര്ജി തള്ളിയതോടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. പൊലീസിന്റെ അറസ്റ്റ് നീക്കം തടയാനായാണ് ശ്രമം.
എംഎല്എയ്ക്കെതിരെയുള്ളത് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതി മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. എന്നാല് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണം നിലനില്ക്കില്ലെന്നും ഗര്ഭച്ഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ വാദം.
കൂടുതല് അന്വേഷണം ആവശ്യം: എംഎല്എക്കെതിരെ ഉയര്ന്ന രണ്ടാമത്തെ പരാതിയില് അന്വേഷണം നടത്താന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിക്കും. വനിത ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ നേതൃത്വത്തിലാകും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുക. ഇതിനിടെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയ യുവതിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനും ശ്രമം തുടങ്ങി. എന്നാല് കേസ് അതിസങ്കീര്ണമാണെന്നും കൂടുതല് അന്വേഷണം വേണമെന്നും പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
എംഎല്എ ഒളിവില് തന്നെ: ബലാത്സംഗ കേസില് കുരുക്ക് മുറുകിയതിന് പിന്നാലെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഒളിപ്പോയി. ഒമ്പതാം ദിവസമായ ഇന്നും രാഹുലിനായി പൊലീസ് പരിശോധന തുടരുകയാണ്. എന്നാല് ഇതുവരെയും ഒളിത്താവളം കണ്ടെത്താന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിരവധി തവണ മൊബൈല് ഫോണും യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാറും മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
അതേസമയം പൊലീസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത രാഹുലിന്റെ പിഎയെയും ഡ്രൈവറെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇതില് നിന്നും ഒളിത്താവളം സംബന്ധിച്ച് സൂചനകള് ലഭിക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് എംഎല്എ പാലക്കാട് നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്. പിന്നാലെ തമിഴ്നാട്ടിലും കര്ണാടകയിലും പൊലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിച്ചു. സിസിടിവി ക്യാമറകളുള്ള റോഡുകള് പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയാണ് എംഎല്എയുടെ സഞ്ചാരം എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
സുഹൃത്തിനൊപ്പം ചുവന്ന പോളോ കാറിൽ പൊള്ളാച്ചി വരെ എത്തിയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ കോയമ്പത്തൂരിലേക്കും പിന്നീട് തമിഴ്നാട്-കർണാടക അതിർത്തിയിലേക്കും നീങ്ങുകയായിരുന്നു എംഎല്എ. തുടര്ന്ന് ഞായറാഴ്ച വരെ ബെംഗളൂരുവിലെ റിസോര്ട്ടിലായിരുന്നു രാഹുല്.
എന്നാല് റിസോര്ട്ടിലേക്ക് പൊലീസ് യാത്ര തിരിച്ചതോടെ റിസോര്ട്ടില് നിന്നും രാഹുല് സ്ഥലം വിട്ടു. ബെംഗളൂരുവിലെ തന്നെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്കും തുടര്ന്ന് ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലേക്കുമാണ് രാഹുല് മാറിയത്. അന്വേഷണ സംഘം തൊട്ട് പിന്നാലെ എത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താന് സാധിച്ചില്ല. പൊലീസ് എത്തുന്നയിടങ്ങളില് നിന്നെല്ലാം രാഹുല് രക്ഷപ്പെട്ടതോടെ അന്വേഷണ സംഘത്തില് നിന്നും വിവരം ചോരുന്നതായും സംശയമുണ്ട്.
