രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ആശ്വാസം; രണ്ടാമത്തെ പീഡന പരാതിയില് ഉപാധികളോടെ മുന്കൂര് ജാമ്യം
Published : December 10, 2025 at 1:52 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രാണ്ടാമത്ത പീഡന പരാതിയില് ഉപാധികളോടെ മുന്കൂര് ജാമ്യം. തിരുവനന്തപുരം പ്രിന്സിപ്പല് സെക്ഷന്സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാന് ശ്രമിക്കരുതെന്നു പറഞ്ഞ കോടതി എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നില് ഹാജരായി ഒപ്പിടണമെന്ന ഉപാധിയും മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിന്സിപ്പല് ജില്ലാ സെഷന്സ് ജഡ്ജി എസ്.നസീറ ആണ് ഹര്ജി പരിഗണിച്ചത്.
ബെംഗളൂരു സ്വദേശിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന രണ്ടാമത്തെ പരാതിയിലാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം എംഎൽഎ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയിൽ ഇന്ന് വിധി പറഞത്. ഡിസംബര് എട്ടിന് ഹര്ജി പരിഗണിച്ച കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയാന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അതുവരെ അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്ന നിര്ദേശവും നല്കിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് രാഹുൽ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. ബെംഗളൂരു സ്വദേശിനി കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിന് ഇ-മെയിൽ വഴി നൽകിയ പരാതി ഡിജിപിക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. എഫ്ഐആർ ഇട്ടശേഷം ഐജി പൂങ്കുഴലി നേരിട്ട് പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പീഡനക്കേസാണിത്. ആദ്യ കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) തന്നെയാണ് ഈ കേസിലും അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. 2023ൽ നടന്നുവെന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ടവർ ലൊക്കേഷനുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ഡിസംബര് എട്ടിന് ഹര്ജി പരിഗണിച്ചപ്പോള് പരാതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നാണ് പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. പൊലീസുമായി നേരിട്ടോ ഓൺലൈനായോ ബന്ധപ്പെടാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കെ, പരാതിക്കാരി കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിന് ഇ-മെയിൽ അയച്ചത് സംശയകരമാണെന്ന് രാഹുലിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരാതിയിൽ ഒരിടത്തും പരാതിക്കാരിയുടെ പേരോ, പീഡനം നടന്ന കൃത്യമായ തീയതിയോ സ്ഥലമോ വ്യക്തമാക്കാത്തത് ദുരൂഹമാണ്. 2023ൽ ഏതോ ഒരു ഹോംസ്റ്റേയിൽ വച്ച് പീഡനം നടന്നുവെന്ന അവ്യക്തമായ ആരോപണം മാത്രമാണുള്ളത്. രാഹുലിനെതിരായ ആദ്യ കേസ് കോടതി പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് ഈ പരാതി വന്നതെന്നതും ഗൂഢാലോചനയുടെ തെളിവാണെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം.
അതേസമയം പരാതി യാഥാർഥ്യമാണെന്നും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. പരാതിക്കാരി ഐജിക്ക് മുന്നിൽ നേരിട്ടെത്തി വ്യക്തമായ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാടെടുത്തു.
അതസേമയം രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഇപ്പോഴും ഒളിവില് തുടരുകയാണ്. ഒളിവില് കഴിയാന് രാഹുലിനെ സഹായിച്ച നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും രാഹുല് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താന് ഇതുവരെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിച്ചില്ല. എന്നാല് നാളെ നടക്കുന്ന രണ്ടാംഘട്ട തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടം എത്തുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം.
