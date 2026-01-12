രാഹുൽ ജയിലിൽ തുടരും; കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നാളത്തേക്ക് മാറ്റി, നിർണായക നീക്കം
ഏഴ് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയാണ് അന്വേഷണസംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ജാമ്യത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ നീക്കം.
Published : January 12, 2026 at 3:52 PM IST
പത്തനംതിട്ട: മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ (എസ്ഐടി) അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് കോടതി നാളെത്തേക്ക് മാറ്റി. തിരുവല്ല ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിവച്ചത്. ഏഴ് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകണമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് പോലും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുകയെന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽനിന്ന് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറവായതിനാൽ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിച്ച് തള്ളിയശേഷം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ നീക്കം.
അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ
പരാതിക്കാരി ലൈംഗിക അതിക്രമം നേരിട്ട ഹോട്ടലിൽ പ്രതിയെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നും യുവതിയുടെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്തണമെന്നും തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് അന്വേഷണസംഘം കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ റിമാൻഡിലായ രാഹുൽ നിലവിൽ മാവേലിക്കര സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിലാണുള്ളത്. കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചാൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിയെ ജയിലിലെത്തി ഏറ്റുവാങ്ങും. തുടർന്ന് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് കടക്കുക.
ശക്തമായ വാദങ്ങളുമായി പ്രോസിക്യൂഷൻ
പ്രതിക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും ഇത് മൂന്നാമത്തെ ബലാത്സംഗക്കേസ് ആയതിനാൽ പ്രതി ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണോ എന്ന കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. പ്രതി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പരാതിക്കാരിയെ സ്വാധീനിക്കാനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ഉള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നും പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ വാദങ്ങൾ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും കസ്റ്റഡി കാര്യത്തിൽ കോടതി തീരുമാനമെടുക്കുക.
നിർണായകമാകുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ
കേസിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ തെളിവ് പ്രതി പകർത്തിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ മൊബൈൽ ഫോണാണ്. ഇത് കണ്ടെടുക്കുക എന്നത് പൊലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. കൃത്യം നടത്തിയശേഷം പ്രതി ഈ ഫോൺ ഒളിപ്പിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഫോൺ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി സൈബർ ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് അയക്കും. ഫോണിൽനിന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക സഹായവും പൊലീസ് തേടും. കൂടാതെ പ്രതി മറ്റ് യുവതികളെ സമാനമായ രീതിയിൽ കെണിയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പരിശോധിക്കും.
തെളിവെടുപ്പ് തിരുവല്ലയിലെ ഹോട്ടലിൽ
കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽത്തന്നെ പ്രതിയെ പരാതിയിൽ പറയുന്ന തിരുവല്ലയിലെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. സംഭവദിവസം പ്രതിയും യുവതിയും ഹോട്ടലിൽ എത്തിയതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് നേരത്തെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെങ്കിലും പ്രതിയെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് കൃത്യത്തിൻ്റെ പുനരാവിഷ്കാരം നടത്തേണ്ടത് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിർണായകമാകും. ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരുടെ മൊഴികളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തും.
ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് പൊലീസ്
ഇന്നലെ മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾത്തന്നെ രാഹുൽ ജാമ്യ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉയർത്തുന്നത്. മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ട് കേസുകളുടെ വിവരങ്ങളും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസുകളിലെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ പ്രതി ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രതിയെ വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി വിശദമായ വാദം കേൾക്കുക.
