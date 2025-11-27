ETV Bharat / state

രാഹുലിനെതിരെ യുവതിയുടെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്; പരാതി ഡിജിപിക്ക് കൈമാറി, അറസ്റ്റിലേക്ക്?

യുവതിയുടെ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും രാഹുലിന്‍റെ അറസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍

RAHUL MAMKOOTATHIL SEX ASSAULT CONGRESS KERALA POLICE
Rahul Mamkootathil (Facebook.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 27, 2025 at 7:12 PM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 7:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സസ്പെൻഷനിലായ കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് യുവതി ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി നല്‍കി . രാഹുലും യുവതിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൻ്റെ പുതിയ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങും വാട്‌സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളും മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് യുവതിയുടെ ഈ നിർണായക നീക്കം.

ഇന്നു വൈകിട്ട് നാലേകാലോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തി യുവതി പരാതി നൽകിയത്. എല്ലാ ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവുകളും യുവതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി. യുവതിയുമായി അര മണിക്കൂറോളും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി തുടർനടപടികൾക്കായി പരാതി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറി.

മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ യുവതി നേരിട്ട് പരാതിയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പുറത്തുവന്ന പുതിയ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ, യുവതിയെ നിർബന്ധിച്ച് ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് രാഹുല്‍ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാം.

ഇതിന് മുമ്പ് പുറത്തുവന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളുടെയും ചാറ്റ് സന്ദേശങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും, അന്ന് പരാതിക്കാരി നിയമപരമായി നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍, ഇന്ന് നിയമപരമായ പരാതി നല്‍കിയതോടെ രാഹുലിനെതിരേ കര്‍ശനമായ നിയമനടപടി അനിവാര്യമാണ്.

യുവതിയുടെ മൊഴി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഉടന്‍ രേഖപ്പെടുത്തും. തുടര്‍ന്ന് അനിവാര്യമെങ്കില്‍ കോടതിയില്‍ എത്തിച്ച് രഹസ്യമൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തും. മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും രാഹുലിന്‍റെ അറസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍.

യുവതി പരാതി നല്‍കിയതോടെ പാലക്കാട്ടുണ്ടായിരുന്ന രാഹുല്‍ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം രാഹുല്‍ അവസാനിപ്പിച്ചു. എംഎല്‍എ ഓഫിസ് പൂട്ടിയ നിലയിലാണ്.

എന്നാല്‍, അതേസമയം, കേസ് നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് പാലക്കാട് എം.എൽ.എ. പ്രതികരിച്ചു. "ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന ബോധ്യം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിയമപരമായി പോരാട്ടം തുടരും. നിയമക്കോടതിയിലും ജനകീയ കോടതിയിലും ഞാൻ എല്ലാം തെളിയിക്കും. സത്യം വിജയിക്കും," എന്ന് രാഹുല്‍ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചു.

ഇരയായ യുവതിക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്, "പ്രിയ സഹോദരി, ധൈര്യം കൈവിടരുത്... കേരളം നിന്നോടൊപ്പമുണ്ട്," എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എ.ക്കെതിരെ യുവതി ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി നൽകിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ പ്രതികരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാതെ മടങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, നിയമം നിയമത്തിന്‍റെ വഴിക്ക് മുന്നോട്ടു പോകട്ടെ എന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം, രാഹുല്‍ ഒരു നിമിഷം പോലും എംഎല്‍എ സ്ഥാനത്തു തുടരരുതെന്നും ഇനിയും പരാതികള്‍ വരുമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം, പരാതി അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെ അടിയന്തരമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ബി.ജെ.പി. നേതാവ് കെ. സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഹുലിനെ എം.എൽ.എ. സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാവണം. ഒരു നിമിഷം പോലും നിയമസഭാ സാമാജികനായി തുടരാൻ രാഹുലിന് അർഹതയില്ലെന്നും, മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തരമായി നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, പെൺകുട്ടി ആദ്യം പൊലീസിനെ സമീപിക്കണമായിരുന്നു എന്നും നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെയെന്നുമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എ.ഐ.സി.സി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപാദാസ് മുൻഷി പ്രതികരിച്ചത്. രാഹുൽ നിലവിൽ സസ്പെൻഷനിലുള്ള നേതാവാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

പരാതി പൊലീസിൽ ലഭിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നിയമപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കട്ടെയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. മുൻപ് അതിജീവിതകളെ കാണാൻ വിസമ്മതിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ അവരെ കാണാൻ സമ്മതിച്ചത് സന്തോഷകരമാണെന്നും മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നവംബറിൽ പാലക്കാട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ എം.എൽ.എ. ആയ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ, ഓഗസ്റ്റ് 25-ന് ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

Also Read: നായ്ക്കൾ കടിച്ചു കീറി കൊന്ന ശിലുവമ്മയുടെ ഓര്‍മകള്‍ക്ക് 9 വര്‍ഷം; പുല്ലുവിളയില്‍ തെരുവുനായ തന്നെ പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം

Last Updated : November 27, 2025 at 7:17 PM IST

TAGGED:

RAHUL MAMKOOTATHIL
SEX ASSAULT
CONGRESS
KERALA POLICE
RAHUL MAMKOOTATHIL COMPLAINT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.