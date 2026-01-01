'ലൊക്കേഷൻ അയച്ചത് യുവതി, ഗുളിക എന്തിനെന്നറിയില്ല'; സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാട്ടി ജോബി ജോസഫ്, കോടതിയിൽ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾ
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം പ്രതിയായ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയുടെ ജാമ്യഹർജിയിൽ വിധി ശനിയാഴ്ച. ജോബി ജോസഫാണ് യുവതിക്ക് ഗുളിക എത്തിച്ചതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. മരുന്ന് എത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് പ്രതിഭാഗം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
Published : January 1, 2026 at 2:16 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം എംഎൽഎ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച് നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിയെന്ന കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി ജോബി ജോസഫിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി വാദം പൂർത്തിയാക്കി. പത്തനംതിട്ട കോന്നി അറ്റച്ചാൽ സ്വദേശിയായ ഇയാളുടെ ഹർജിയിൽ വിധി പറയുന്നത് ശനിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി.
അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലാണ് ഹർജിയിന്മേലുള്ള വാദം നടന്നത്. അതീവ ഗൗരവകരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂട്ടുപ്രതിയായ ജോബി ജോസഫിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി വാദിച്ചു. എന്നാൽ താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും സംഭവത്തിൽ തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിവച്ചത്.
ഗുളിക എത്തിച്ചത് ജോബി
യുവതിക്ക് ഗർഭഛിദ്രത്തിനായി കഴിക്കാനുള്ള ഗുളിക ഒന്നാം പ്രതി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം കൊടുത്തുവിട്ടത് രണ്ടാം പ്രതിയായ ജോബി ജോസഫ് വഴിയാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ചു. ഗുളിക കൈമാറുക മാത്രമല്ല, യുവതി അത് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആ സമയം ജോബിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. ഇതിലൂടെ കൃത്യത്തിൽ രണ്ടാം പ്രതിക്ക് വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ നിലപാട്. കേവലം ഒരു സഹായി എന്നതിലുപരി കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം ജോബിക്കുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഗർഭഛിദ്രം നടത്തുന്നതിനായി ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്നും ഇതിൽ ജോബിക്ക് നിർണായക റോളുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, യുവതി ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഒരു മെഡിക്കൽ റെപ്രസൻ്റേറ്റീവിൽ നിന്ന് ഗുളിക വാങ്ങി നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ജോബി ജോസഫ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ആ ഗുളിക എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. യുവതി തനിക്ക് അയച്ചുതന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ഗുളിക എത്തിക്കുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തതെന്നും ജോബി ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി. തൻ്റെ വാദം സാധൂകരിക്കുന്നതിനായി യുവതി ലൊക്കേഷൻ അയച്ചുതന്നതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും ജോബി ജോസഫ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. താൻ രാഹുലിൻ്റെ സുഹൃത്താണെങ്കിലും ഈ സംഭവത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പങ്കുചേർന്നിട്ടില്ലെന്നും, മരുന്ന് എത്തിച്ചുനൽകുക എന്ന സഹായം മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം.
കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയുടെ ജാമ്യം തള്ളിയതും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ജോബിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിലെ വിധി നിർണായകമാണ്. പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനും ഗൂഢാലോചനയുടെ വ്യാപ്തി കണ്ടെത്താനും സാധിക്കൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. ശനിയാഴ്ച വരുന്ന വിധി കേസിലെ തുടർനടപടികളിൽ നിർണായകമാകും. യുവതിയുടെ രഹസ്യമൊഴിയുടെയും വൈദ്യപരിശോധനാ ഫലങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
