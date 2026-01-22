രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് പ്രതിയായ മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസ്: ജാമ്യാപേക്ഷയില് വിധി ശനിയാഴ്ച
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പ്രതിയായ ബലാത്സംഗക്കേസിലെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പത്തനംതിട്ട കോടതി ശനിയാഴ്ച വിധി പറയും. സമാനമായ മറ്റ് കേസുകളും ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ വിധി രാഹുലിന് അതീവ നിർണായകമാണ്
Published : January 22, 2026 at 4:07 PM IST
പത്തനംതിട്ട: പാലക്കാട് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് പ്രതിയായ മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസിലെ ജാമ്യാപേക്ഷയില് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതി ശനിയാഴ്ച വിധി പ്രസ്താവിക്കും. കേസില് വാദപ്രതിവാദങ്ങള് പൂര്ത്തിയായതിനെത്തുടര്ന്നാണ് കോടതി വിധി പറയാനായി മാറ്റിവെച്ചത്.
മൂന്നാമത്തെ കേസിലെ പരാതിക്കാരിയെ തിരുവല്ലയിലെ ഹോട്ടലില് വിളിച്ചുവരുത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്ന കേസില് കഴിഞ്ഞ 11നാണ് രാഹുല് റിമാന്ഡിലായത്. തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി കഴിഞ്ഞദിവസം രാഹുലിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് ജാമ്യത്തിനായി സെഷന്സ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ബലാൽസംഗമല്ല, പരാതിക്കാരിയുമായി ഉഭയസമ്മത പ്രകാരമുള്ള ബന്ധം മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് രാഹുലിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയില് വാദിച്ചത്. ഈ വാദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകള് അടങ്ങിയ രേഖകളും പ്രതിഭാഗം കോടതിയില് ഹാജരാക്കി. എന്നാൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ജാമ്യ ഹർജിയെ ശക്തമായി എതിർത്തു. ക്രൂര പീഡനമാണ് പരാതിക്കാരി നേരിട്ടതെന്നും സമാന സ്വഭാവമുള്ള രണ്ട് കേസുകള് കൂടി രാഹുലിനെതിരെ നിലവിലുണ്ടെന്ന കാര്യവും പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ നിരന്തരം ഇത്തരം പരാതികൾ ഉയരുന്നുണ്ടെന്നും ജാമ്യം നൽകുന്നത് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും ഇടയാക്കുമെന്നുമുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ (എസ്.ഐ.ടി) വാദം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ആദ്യം രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. വിദേശത്തുള്ള അതിജീവിതയുടെ മൊഴി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ സിഡിയിലാക്കി അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഐടി നിയമപ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ഡിജിറ്റൽ തെളിവായിട്ടാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറിയത്.
ഐജി പൂങ്കുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തൽ നടപടികൾ പൂർണമായും വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയിരുന്നു. കേസിൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള അതിജീവിത, നിലവിൽ നാട്ടിലെത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ എംബസി മുഖേനയോ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെയോ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്ന അപേക്ഷയും കോടതിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
ജനുവരി 10ന് പാലക്കാട് നഗരത്തിലെ കെപിഎം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് രാത്രി 12.30 ഓടെ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പ്രത്യേക സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട എ ആർ ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചു. വനിത പൊലീസ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംഘം രാഹുല് താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തിയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.
വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ നേമം പൊലീസ് ആണ് രാഹുലിനെതിരെ ആദ്യം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഈ യുവതി ഗർഭിണിയായപ്പോൾ രാഹുൽ നിർബന്ധിത ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നും ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനായുള്ള ഗുളികകൾ സുഹൃത്ത് വഴി എത്തിച്ചു നൽകി എന്നും ആരോപണമുണ്ട്.
മറ്റൊരു യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ പീഡനക്കേസിൽ രാഹുലിന് നേരത്തെ വിചാരണ കോടതിയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനിടെ രാഹുലിനെതിരായ ഒന്നാം പരാതിയിലെ അതിജീവിത ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രാഹുല് ക്രൂരനായ ലൈംഗിക കുറ്റവാളിയാണെന്നും ഗര്ഭിണിയായിരിക്കെ തന്നെ മൃഗീയമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നും അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തില് പറഞ്ഞു. രാഹുലിൻ്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്ത്തുകൊണ്ടാണ് അതിജീവിത കോടതിയിലെത്തിയത്.
ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തൻ്റെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങള് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആ ദൃശ്യങ്ങള് ഇപ്പോഴും രാഹുലിൻ്റെ ഫോണിലുണ്ടെന്നും ജാമ്യം നല്കിയാല് ഈ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഭയമുണ്ടെന്നുമാണ് അതിജീവിത കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
Also Read: കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ അക്ഷരക്കടൽ; കെഎൽഎഫിന് ഇന്ന് തിരിതെളിയും, ശ്രദ്ധേയമായി സുനിത വില്യംസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം