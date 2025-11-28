തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരക്കിനിടെ കോൺഗ്രസിന് 'രാഹു'കാലം; പുറത്തുവരുന്ന മൊഴി വിവരങ്ങൾ പാർട്ടിയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു
അതിജീവിതയുടെ രഹസ്യ മൊഴിയെടുക്കുന്നു, മുന് കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ച് എംഎൽഎ
Published : November 28, 2025 at 5:06 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: അൽപം കൂടി ജാഗ്രതയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ചിന്തയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഒന്നാകെ. എല്ലാം കെട്ടടങ്ങുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നടപടിയെടുത്ത് പുറത്തു നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഇമേജ് ബിൽഡപ്പിനു ശ്രമം തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പാർട്ടിയിലെയും പുറത്തെയും എതിരാളികൾ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ നോട്ടമിട്ടതായിരുന്നു.
ഇതൊന്നും മനസിലാക്കാതെ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മറവിൽ കളങ്കം കഴുകിക്കളയാനുള്ള രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ തിടുക്കം കോൺഗ്രസിനെ ഒന്നാകെ വിഴുങ്ങുന്ന രാഹുവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നിർണായകമായ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത്. പാർട്ടി നേതൃത്വം അൽപം കൂടി ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കണമായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായമാണ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികളുമായി വീടു വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങുന്ന സാധാരണ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ പൊതു വികാരം.
പാർട്ടിയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന തദ്ദേശ ഭരണ സമിതി സ്ഥാനം അപ്പാടെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടിയായി ഇതു മാറിപ്പോയി എന്ന വികാരം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളിലും അണികളിലും അതിശക്തമാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിക്കാൻ തക്കം പാർത്തിരുന്ന കോൺഗ്രസിന് രാഹുലിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതു കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തു കൊണ്ട് പാർട്ടി നടപടിയെടുത്ത് പുറത്തു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ പാലക്കാട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നതിന് മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യതയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം.
മാത്രമല്ല, അവിടെ നടന്ന ചില ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ ചലച്ചിത്ര നടിമാർക്ക് വൻ തുക കൊടുത്ത് ഇമേജ് നിർമിക്കാൻ രാഹുൽ ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ, തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ എതിരാളികൾക്ക് ആയുധമാകും എന്ന സന്ദേശം പാർട്ടി നേതൃത്വം രാഹുലിനോട് പങ്കുവച്ച് രാഹുലിനോട് മാറി നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിലെല്ലാം പാർട്ടി നേതൃത്വം മറുപടി നൽകേണ്ടി വരും. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെ എന്തിനു പാലക്കാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥിയാക്കി എന്ന ചോദ്യവും ഇപ്പോൾ ഉയരുകയാണ്. പാലക്കാട്ട് അർഹരായ നിരവധി പേരുണ്ടായിട്ടും ആരുടെ സമ്മർദത്തിനു പാർട്ടി വഴങ്ങിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അന്നത്തെ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റും വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരും. തിടുക്കത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് പാലക്കാട്ടെത്തിച്ച് രാഹുലിനെ എംഎൽഎ ആക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള എന്തു ത്യാഗമാണ് മുൻപ് രാഹുൽ പാർട്ടിക്ക് ചെയ്തതെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുകയാണ്.
ഇവിടെയാണ് കോൺഗ്രസിനെ ഒന്നാകെ പാർട്ടിയിലെ ഒരു ചെറു ന്യൂനപക്ഷം ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു എന്ന ആരോപണം ശക്തമാകുന്നത്. കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും അനുകൂലമാകേണ്ടിയിരുന്ന സാഹചര്യം ഒന്നാകെ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ വിഷയം വിഴുങ്ങി എന്ന പൊതുവികാരമാണ് കോൺഗ്രസിലുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ കാര്യം കൊണ്ടു കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും തിരിച്ചടിയേറ്റാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിനും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാലിനും ഇതിനു മറുപടി നൽകേണ്ടി വരും. അത്രയേറെ സങ്കീർണമാണ് കോൺഗ്രസിലെ കാര്യങ്ങൾ.
അതിനിടെ കേസന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് അതിജീവിതയുടെ രഹസ്യ മൊഴി ഇപ്പോൾ നെയ്യാറ്റിൻകര ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി 7 ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റുണ്ടായേക്കുമെന്ന കണക്കു കൂട്ടലിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി. താൻ അതിജീവിതയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഉഭയ സമ്മത പ്രകാരമാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതെന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ രാഹുൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജാമ്യ ഹർജി തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും.
അതിജീവിത സ്വമേധയാ ആണ് ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള ഗുളിക കഴിച്ചതെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പരാതിക്കു പിന്നിൽ ബിജെപി-സിപിഎം ബന്ധമാണെന്നും രാഹുൽ ആരോപിക്കുന്നു. അതിജീവിതയുടെ ഭർത്താവ് ബിജെപിക്കാരനാണെന്നും അതിജീവിത ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബിജെപിയുമായി ബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനത്തിലാണെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
അതിജീവിതയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽ ശക്തമായ വകുപ്പുകളാണ് പൊലീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 64(2)(f), 64(2)(h), 64(2)(m), 89, 115(2), 351(3),3(5) വകുപ്പുകളാണ് രാഹുലിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2025 മാർച്ച് 17ന് യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയെന്നും 2025 ഏപ്രിൽ 22ന് തിരുവനന്തപുരം തൃക്കണ്ണാപുരത്തെ ഫ്ലാറ്റിൽ വച്ചു പീഡിപ്പിച്ചെന്നുമാണ് അതിജീവിത പൊലീസിനു നൽകിയ പ്രാഥമിക മൊഴിയിൽ പറയുന്നത്. 2025 മെയ് അവസാനവാരം പാലക്കാടുള്ള എംഎൽഎയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വച്ചും പീഡനം തുടർന്നു. 2025 മെയ് 30ന് ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള ഗുളികകൾ കൈമനത്ത് കാറിൽ വച്ചു കൈമാറി. എംഎൽഎയുമായുള്ള ബന്ധം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും മൊഴിയിലുണ്ട്.
