രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ജാമ്യമില്ല; ഹർജി വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി, പൊലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി കോടതി
അന്വേഷണസംഘത്തോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയ ശേഷമാണ് നടപടി. നേരത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു.
Published : January 20, 2026 at 1:09 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പത്തനംതിട്ട സെഷൻസ് കോടതി മറ്റന്നാൾ വിശദമായ വാദം കേൾക്കും. ഇന്ന് അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച കോടതി കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 11.45ന് കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും തുടർവാദം വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു.
രാഹുലിനെതിരെ മൂന്നാമതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ലൈംഗിക ആരോപണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാംഘട്ട നിയമനടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ തിരുവല്ല ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അത് തള്ളിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പ്രതിഭാഗം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യഹർജിയിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതി നടപടി മാറ്റിയത്. ഈ മാസം 22ന് കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിശദമായ വാദം നടക്കും.
നിയമപോരാട്ടം ശക്തമാക്കാൻ ഇരുവിഭാഗവും
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശാസ്തമംഗലം അജിത് കുമാർ കോടതിയിൽ ഹാജരാകും. തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നടന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള സുദീർഘമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളായിരിക്കും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിലും നടക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത് രാഹുലിന് തിരിച്ചടിയായ സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചശേഷം മാത്രമേ ജില്ലാ കോടതിയിൽ വിശദമായ വാദം നടക്കുകയുള്ളൂ. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി മറ്റന്നാൾ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകി.
പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് നിർണായകം
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രാഹുലിനെതിരെ കൂടുതൽ പരാതികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജാമ്യാപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിർക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിലെ നിരീക്ഷണങ്ങളും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ജില്ലാ കോടതിയും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുകയാണെങ്കിൽ രാഹുലിന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടിവരും.
സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഈ കേസ് കേവലം ഒരു പീഡന പരാതി എന്നതിലുപരി വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യവും കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യുവജന സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമപരമായ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. എന്നാൽ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തപ്പെട്ട കേസിൽ അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കെ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി വാദിക്കും.
ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ നിരത്തും
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസ് ഏറ്റെടുത്തതോടെ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുശേഖരണത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴികളിലെ കൃത്യത, സംഭവദിവസങ്ങളിലെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ, വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ, മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ എന്നിവ കേസിൽ നിർണായകമാകും. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും പൊലീസ് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും.
തുടർച്ചയായി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് ജാമ്യം നിഷേധിക്കാനുള്ള ശക്തമായ കാരണമായി പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചപ്പോൾ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അതിജീവിതയുടെ മൊഴിയിലെ ഗൗരവസ്വഭാവം, സെഷൻസ് കോടതിയിലും പ്രതിഭാഗത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകും. വ്യാഴാഴ്ച പൊലീസ് സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ രാഹുലിനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വാദവും പൊലീസ് ഉയർത്തും. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ച് അക്രമക്കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രതിയുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനാണ് നീക്കം.
തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന് ആശങ്ക
പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിക്കും. ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഉണ്ടായ കാലതാമസവും പരാതിയിലെ വൈരുധ്യങ്ങളും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. സെഷൻസ് കോടതി കൂടി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചാൽ രാഹുലിന് ജയിൽവാസം നീളും. ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. അതിനാൽ ഏതുവിധേനയും ജില്ലാ കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം നേടിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് പ്രതിഭാഗം നടത്തുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോയാൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും എന്നത് പ്രതിസന്ധി വർധിപ്പിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന നിയമപോരാട്ടമായിരിക്കും പത്തനംതിട്ട കോടതിയിൽ നടക്കുക. കോടതിയുടെ തീരുമാനം രാഹുലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെ മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കും.
