ETV Bharat / state

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുമോ? കോടതി വിധി മാർച്ച് ആറിന്

അതിജീവിത രഹസ്യമൊഴി നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് പ്രധാന ജാമ്യവ്യവസ്ഥാ ലംഘനമായി പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മിസ്ഡ് കോൾ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കേസ് ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ കോടതി കേസ് രാഹുൽ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചു പൊലീസ് അന്വേഷണം പുതിയ തെളിവ്
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 27, 2026 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് കോടതി മാർച്ച് ആറിലേക്ക് മാറ്റി. രണ്ടാമത്തെ പീഡനക്കേസിൽ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ നടപടി. ഹർജിയിൽ മറുപടി നൽകാൻ രാഹുലിന് കോടതി കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘനം

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെയുള്ള മൂന്ന് പീഡനക്കേസുകളിൽ രണ്ടാമത്തേതിലാണ് ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതായി പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിക്കുന്നത്. കോടതിയിൽ അതിജീവിത രഹസ്യമൊഴി നൽകിയതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാൻ രാഹുൽ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോണിൽ വന്ന മിസ്ഡ് കോളിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ അതിജീവിത അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മൂന്നിൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്.

കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും രാഹുലിന് പകരം അഭിഭാഷകനാണ് എത്തിയത്. മറുപടി ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാനും വാദം കേൾക്കാനും സാവകാശം വേണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. അതിജീവിതയുടെ പരാതിയടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ രാഹുലിന് കൈമാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രഹസ്യസ്വഭാവം കർശനമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർ മനു കല്ലമ്പള്ളി കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയും

കേസിലെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന നടപടികൾ പൊലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫോണിലേക്ക് വന്ന കോളിൻ്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച് സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കോൾ വിവരങ്ങളും ടവർ ലൊക്കേഷനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനോടകം ശേഖരിച്ചു.

സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ പാടില്ലെന്ന കർശന വ്യവസ്ഥയോടെയാണ് നേരത്തെ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥ ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിക്കുന്നു. വ്യവസ്ഥാ ലംഘനങ്ങളെ കോടതികൾ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നതിനാൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ പ്രോസിക്യൂഷന് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങളും തുടരന്വേഷണവും

മാർച്ച് ആറിന് ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പ്രതിഭാഗം നൽകുന്ന മറുപടി കേസിൽ നിർണായകമാകും. ഫോൺ കോൾ അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണെന്നോ സാങ്കേതിക തകരാറാണെന്നോ മറ്റാരെങ്കിലുമാണ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതെന്നോ ഉള്ള വാദങ്ങൾ പ്രതിഭാഗം ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയുള്ള ഇടപെടൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാകും പ്രോസിക്യൂഷൻ ശ്രമിക്കുക.

ജാമ്യം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടാൽ രാഹുലിന് വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരും. അന്വേഷണം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രതിയെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഇത് പൊലീസിന് അവസരമൊരുക്കും. പൊതുപ്രവർത്തകനായ ഒരാൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. നീതിയുക്തവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം നടക്കണമെന്നാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം.

പൊലീസ് സംരക്ഷണവും നടപടികളും

പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചാണ് മൂന്ന് കേസുകളിലും പൊലീസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ മറ്റു രണ്ട് കേസുകളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പരാതിക്കാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് പ്രത്യേകം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിജീവിതമാർക്ക് മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയ ഭീഷണികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ പൊലീസ് സംരക്ഷണം നൽകാനും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർശന നിർദേശം നൽകി. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ കോടതി എത്രത്തോളം മുഖവിലക്കെടുക്കുമെന്നും പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ ന്യായീകരണങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാകുമോ എന്നും അന്നേദിവസം വ്യക്തമാകും.

Also Read:- ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിനായി ക്രൂരത: 80-കാരനായ അച്ഛനെ അടിച്ചുകൊന്ന മകന് ജീവപര്യന്തം

TAGGED:

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കേസ്
ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ കോടതി കേസ്
രാഹുൽ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചു
പൊലീസ് അന്വേഷണം പുതിയ തെളിവ്
രാഹുൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കൽ

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.