രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ; വിധി ഇന്ന്
ചില ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വാദം ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയത്.അതേസമയം രാഹുലിൻ്റെ അറസ്റ്റ് കോടതി തടഞ്ഞിട്ടില്ല.
Published : December 4, 2025 at 7:11 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ബലാത്സംഗ കേസില് പാലക്കാട് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ഇന്നുണ്ടായേക്കും. ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 3) തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സെഷൻസ് കോടതി വാദം കേട്ടെങ്കിലും പ്രോസിക്യൂഷൻ ചില ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കത്തതിനെ തുടർന്നാണ് തുടർവാദം ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. അതേസമയം വിധി പറയും വരെ അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്ന രാഹുലിന്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.
രാഹുലിൻ്റെയും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെയും അഭ്യർഥന അംഗീകരിച്ച് അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ വാദം നടന്നത്. ജസ്റ്റിസ് നസീറ എസ് ആണ് ഹര്ജി പരിഗണിച്ചത്. രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യഹര്ജിയെ പ്രോസിക്യൂഷന് അതിശക്തമായി എതിര്ത്തു. ഒന്നിലധികം പീഡന പരാതികള് രാഹുലിനെതിരെയുണ്ടെന്നും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചാല് ഇരകളെയും സാക്ഷികളെയും സ്വാധീനിക്കാന് വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ബലാത്സംഗം സംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഒളിവില് പോയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസമായി രാഹുല് ഒളിവില് കഴിയുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു യുവതി കൂടി എംഎല്എയ്ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി കെപിസിസിയെ സമീപിച്ചത്.
അതേസമയം പാലക്കാട് നിന്നും ഒളിവില് പോയ എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനായി കര്ണാടകയില് പൊലീസ് തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാഹുല് കര്ണാടകയിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന.നേരത്തെ രാഹുല് പാലക്കാട് തന്നെയാണ് ഒളിവില് കഴിയുന്നതെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നെന്നും വാര്ത്തകള് പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
താൻ ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിഷയത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായ കേസാണിതെന്നും സിപിഎം - ബി ജെപി രാഷ്ട്രീയ ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഈ പരാതി ഉയർന്നതെന്നും രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അതിജീവിതയുമായി തനിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഭർത്താവ് തന്നെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നുവെന്ന് യുവതി പറഞ്ഞ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് താൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ അവരുമായി പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും അതിനുശേഷം ഇരുവരും അടുത്ത ബന്ധം തുടർന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഈ ബന്ധത്തിൽ പരാതിക്കാരിയെ ഗർഭിണിയാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ആ വിവരത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവില്ലെന്നും രാഹുൽ ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്താന് മരുന്ന് നൽകി എന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ രാഹുൽ പൂർണമായി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഈ നിഷേധങ്ങൾക്കുമേലാണ് രാഷ്ട്രീയപരമായ പകപോക്കൽ ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
