"ബലപ്രയോഗവും നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രവും ഗൗരവകരം"; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ വിധി പറയാൻ മാറ്റി

പരാതിക്കാരി വിവാഹിതയായതിനാൽ രാഹുലുമായി ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അതിൽ നിയമപരമായി എന്ത് തെറ്റാണുള്ളതെന്ന് കോടതി
Published : January 28, 2026 at 7:18 PM IST
എറണാകുളം: ആദ്യത്തെ ബലാത്സംഗ കേസിൽ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാനായി മാറ്റി. ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്താണ് ഹർജി വിധി പറയാനായി മാറ്റിയത്.
പ്രഥമവിവര മൊഴിയിലെ ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവകരമാണെന്ന് കോടതി വാക്കാൽ പരാമർശിച്ചു. ബലം പ്രയോഗിച്ചതും ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചതുമടക്കം പ്രഥമ വിവര മൊഴിയിലുള്ള കാര്യങ്ങള് ഗൗരവകരമാണ്. മാർച്ച് 17-ന് പാലക്കാട് വെച്ച് രാഹുൽ തന്നെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന അതിജീവിതയുടെ മൊഴി കോടതി പരിശോധിച്ചു. കുട്ടി വേണമെന്ന് രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും, എന്നാൽ പിന്നീട് അതിജീവിതയ്ക്ക് താൽപര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും വീഡിയോ കോളിലൂടെ വിളിച്ച് ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചുവെന്ന ആരോപണവും കോടതി ഗൗരവത്തോടെ എടുത്തു. ആരോപണങ്ങളെ ശരിവെക്കുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ ലഭ്യമാണെന്ന കാര്യവും കോടതി സൂചിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം, പരാതിക്കാരി വിവാഹിതയായതിനാൽ രാഹുലുമായി ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അതിൽ നിയമപരമായി എന്ത് തെറ്റാണുള്ളതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. രാഹുൽ അവിവാഹിതനായതിനാൽ ഇതിൽ ധാർമികമായ തെറ്റില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ ആണെന്നും സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. അതിജീവിതയ്ക്കെതിരെ വ്യാപകമായ സൈബർ ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനോടകം 36 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
തനിക്കെതിരെയുള്ളത് ബലാത്സംഗമല്ലെന്നും പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള ബന്ധമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് രാഹുലിൻ്റെ പ്രധാന വാദം. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. വിശദമായ വാദം കേട്ട കോടതി കേസ് വിധി പറയാനായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പ്രവാസി മലയാളി യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൂന്നാമത്തെ ബലാത്സംഗക്കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയ്ക്ക് ഇന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെ വൈകിട്ട് ജയിലില്നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. രണ്ടാഴ്ചയിലേറെയായി ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന രാഹുലിന് കർശന ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരാതിക്കാരിയുമായി ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം കോടതി ഭാഗികമായി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിഭാഗം ഹാജരാക്കിയ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ കോടതി പരിശോധിച്ചു. ഇവയുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന വേണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യം നിലനിൽക്കെയാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
ജനുവരി 10-ന് പാലക്കാട്ടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നാടകീയമായാണ് രാഹുലിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തിരുവല്ലയിലെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നുമായിരുന്നു പരാതി.
വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ നേമം പൊലീസ് ആണ് രാഹുലിനെതിരെ ആദ്യം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഈ യുവതി ഗർഭിണിയായപ്പോൾ രാഹുൽ നിർബന്ധിത ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നും ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനായുള്ള ഗുളികകൾ സുഹൃത്ത് വഴി എത്തിച്ചു നൽകി എന്നും ആരോപണമുണ്ട്.
മറ്റൊരു യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ പീഡനക്കേസിൽ രാഹുലിന് നേരത്തെ വിചാരണ കോടതിയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.
