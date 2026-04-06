"പിണറായിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ മോദി ഹിന്ദുത്വത്തെയും ക്ഷേത്രങ്ങളെയും മറക്കുന്നു", രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി രാഹുല് ഗാന്ധി
തന്നെ വേട്ടയാടുന്ന കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യവുമായി രാഹുല് ഗാന്ധി
Published : April 6, 2026 at 3:03 PM IST
തൃശൂർ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും "അഹങ്കാരികൾ" ആണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ജനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ ഭരിക്കാനാണ് ഇരുവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച തൃശൂരിലെ മാളയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കേരളത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യു.ഡി.എഫും എൽ.ഡി.എഫും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണെന്നും, എൽ.ഡി.എഫിനെ ബി.ജെ.പി സഹായിക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. എൽ.ഡി.എഫിനെ സഹായിക്കാൻ രഹസ്യധാരണയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സർക്കാർ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷ ഭരണമല്ലെന്ന് സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ പോലും സമ്മതിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
തന്നെ വേട്ടയാടുന്ന കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. "എൻ്റെ വീട് അവർ എടുത്തുമാറ്റി, പാർലമെൻ്റ് അംഗത്വം റദ്ദാക്കി, എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ഇ.ഡിയോ സി.ബി.ഐയോ വരുന്നില്ല," രാഹുൽ പറഞ്ഞു. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവത്തെയും മതത്തെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി, കേരളത്തിൽ സി.പി.എം നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയെ കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മോദി ഇവിടെ ഹിന്ദുത്വത്തെയും ക്ഷേത്രങ്ങളെയും മറക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
എൽ.ഡി.എഫ് 'അല്ലാതെ മറ്റാര്' എന്ന പ്രചാരണ മുദ്രാവാക്യത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. കേരളം ഭരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാണ് യോഗ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള അനാദരവും അഹങ്കാരവുമാണ്. കേരളത്തിൽ കഴിവുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ടെന്നും, ഈ പോസ്റ്ററുകൾ ഓരോ മലയാളി മോശമാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭരണാധികാരികൾ വിനയമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നും, ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കെ. കരുണാകരൻ, ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, എ.കെ. ആന്റണി എന്നിവരെപ്പോലെയുള്ള മുൻ നേതാക്കൾ ജനസേവനത്തിൽ വിനയം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചവരായിരുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംസ്ഥാനത്തെ കടബാധ്യത 6 ലക്ഷം കോടി കടന്നുവെന്നും, യുവാക്കളിൽ മൂന്നിലൊരാൾ തൊഴിൽരഹിതനാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സി.പി.എമ്മുകാരനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ ജോലി ലഭിക്കൂ എന്ന സാഹചര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, മാളയിലെ പരിപാടിക്ക് ശേഷം കുന്നംകുളത്തെ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ റാലിയിലും രാഹുല് പങ്കെടുക്കും. ചേലക്കര, തൃശൂർ, നാട്ടിക, വടക്കാഞ്ചേരി, മണലൂർ, ഗുരുവായൂർ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കായി അദ്ദേഹം വോട്ടഭ്യർത്ഥിക്കും. വൈകുന്നേരം പാലക്കാട് കോട്ടമൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന യു.ഡി.എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്മേളനത്തിലും രാഹുല് ഗാന്ധി സംസാരിക്കും.
