'കേരള രാഷ്‌ട്രീയം വച്ചുപുലർത്തുന്നത് മികച്ച നിലവാരം'; തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിഗംഭീര വിജയമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി

അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലില്ലായ്‌മ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 19, 2026 at 6:07 PM IST

എറണാകുളം: ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ സ്വത്തും സമ്പത്തും വളരെ കുറച്ച് ആളുകളിലേയ്ക്ക് ഒതുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കൊച്ചിയിൽ. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന് പിന്നാലെ കൊച്ചിയിൽ വിജയോത്സവത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നിശബ്‌ദതയുടെ സംസ്‌കാരം രാജ്യത്ത് പടരുന്നുവെന്നും സാംസ്‌കാരിക നിശബ്‌ദത അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു. കെപിസിസി സംഘടിപ്പിച്ച വിജയോത്സവം മഹാ പഞ്ചായത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവെയാണ് ബിജെപിയെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കടന്നാക്രമിച്ചത്.

"ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ സ്വത്തും സമ്പത്തും വളരെ കുറച്ച് ആളുകളിലേക്ക് ഒതുക്കാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം. അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ യുഡിഎഫ് എന്ത് ചെയ്യും എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം. തൊഴിലില്ലായ്‌മ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഈ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടത് നൽകാൻ കഴിയുന്ന നേതൃത്വം കോൺഗ്രസിലുണ്ട്. നേതൃത്വം ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകി കഴിയണം. യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിന് അതിന് കഴിയും.

വിജയോത്സവം മഹാ പഞ്ചായത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി (ETV Bharat)

തദ്ദേശീമായിപ്പോലും മികച്ച നിലവാരമാണ് കേരള രാഷ്‌ട്രീയം വച്ചുപുലർത്തുന്നത്. ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യുവ സോദരങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം പാലിക്കാൻ തയാറാകണം. ആ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം, ആ വിശ്വാസത്തെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കണം. നിശബ്‌ദതയുടെ സംസ്‌കാരം വളർത്താൻ അനുവദിക്കരുത്"- രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചു.

കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നടക്കുന്നു. ദേശീയ തലത്തിലും ആശയപരമായ പോരാട്ടം നടത്തുന്നുണ്ട്. വലിയ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ളവരാണ് മലയാളികൾ. ഐക്യത്തോടെ കഴിയുന്നവരാണ്. ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ സൗഹൃദത്തോടെ കഴിയുന്നു. കേരള ജനതയിൽ നിന്നും പകർന്നു കിട്ടിയ പുതിയ അറിവിനെക്കുറിച്ച് സഹോദരി പറയാറുണ്ട്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം കാക്കാൻ കഴിയണം വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടുമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിഗംഭീര വിജയമാണ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി നേടിയത്. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് പഞ്ചായത്തുകൾ. ഭരണഘടന നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും വോട്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ലീലാവതി ടീച്ചറുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ അഭിമാനമെന്നും 100 വയസ് പൂർത്തിയാകുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. 98 വയസുള്ള ടീച്ചർ പുലർച്ച മൂന്ന് മണിയ്ക്ക് പോലും വായിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് എഴുതാൻ തയാറാകുന്നു, അവരുടെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളെ പൊതു സമൂഹവുമായി പങ്കവയ്‌ക്കാൻ തയാറാവുന്നു.

ലയാളത്തിൻ്റെ സംസ്‌കാരിക വൈവിധ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ പോരാടിയ ഉറച്ച ശബ്‌ദമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ലീലാവതി ടീച്ചർ. ഇന്ന് ടീച്ചർ സംസ്‌കാരിക നിശബ്‌ദതയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചു.

