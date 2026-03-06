പുതുയുഗയാത്രാ സമാപനം, ഗുരു-ഗാന്ധി സംഗമ വാർഷികം; രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ദ്വിദിന കേരള സന്ദർശനം ഇങ്ങനെ
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടെ യുഡിഎഫിന് ആവേശം പകർന്നാണ് ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വരവ്. ഇടുക്കിയിൽ വിദ്യാർഥികളുമായുള്ള മുഖാമുഖവും സന്ദർശനത്തിലുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ഇത് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമാകും
Published : March 6, 2026 at 8:01 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പിന് ആവേശം പകർന്ന് ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ നയിച്ച പുതുയുഗ യാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു-മഹാത്മാഗാന്ധി സമാഗമത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. ഇതിന് പുറമെ ഇടുക്കി കുട്ടിക്കാനത്തെ കോളജ് വിദ്യാർഥികളുമായുള്ള പ്രത്യേക സംവാദ പരിപാടിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം
മുന്നണിക്കുള്ളിലെ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളിലേക്കും കോൺഗ്രസ് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കേരള സന്ദർശനം. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും അനുഭാവികൾക്കും വലിയ ആവേശമാണ് ഈ വരവ് നൽകുന്നത്. ഏതു നിമിഷവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാവുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ടെത്തുന്നത് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പുകളിൽ വലിയ ഉണർവാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ്റെ പുതുയുഗ യാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് പര്യടനത്തിലെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പരിപാടി. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളെയും ഇളക്കിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ യാത്ര കടന്നുപോയത്. സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഈ യാത്ര വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സമാപന വേദിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തുമ്പോൾ അത് നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം വളരെ വലുതാണ്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക തുടക്കമായി ഈ സമ്മേളനത്തെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും. വലിയൊരു പൊതുസമ്മേളനമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മികച്ച വിജയം നിയമസഭയിലും ആവർത്തിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യം പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വലിയ ഊർജം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ഉറച്ച കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വോട്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും ഈ സന്ദർശനത്തിൽ ചർച്ചയാകും. അടിത്തട്ട് മുതൽ പാർട്ടി സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ നേതാക്കൾക്ക് അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകും.
ശിവഗിരി മഠവുമായി ചേർന്ന് വിപുലമായ ആഘോഷം
ഇന്ന് രാവിലെ കേരളത്തിലെത്തുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി ആദ്യം കൊല്ലത്തേക്കാണ് തിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 11ന് കൊല്ലം ആശ്രമം മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു-മഹാത്മാഗാന്ധി സമാഗമ ശതാബ്ദി ആഘോഷ പരിപാടിയും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സർവമത സമ്മേളനവും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കോൺഗ്രസിൻ്റെയും വർക്കല ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെയും സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിലാണ് ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് സ്റ്റഡീസും ശിവഗിരി മഠവും ചേർന്നാണ് വിപുലമായ ഈ പരിപാടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തും. വിവിധ മത മേലാധ്യക്ഷന്മാരും ശിവഗിരി മഠത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാമിമാരും സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും. ഇതിനുപുറമെ നിരവധി സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ഈ സുപ്രധാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപായി ശിവഗിരി മഠവുമായി ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇത്തരമൊരു പരിപാടി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും ആശയങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള പ്രസക്തി വിളിച്ചോതുന്നതാകും ഈ മഹാസമ്മേളനം. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുകൾക്ക് ഈ പരിപാടി വലിയ കരുത്തുപകരും. സമൂഹത്തിലെ നാനാതുറകളിലുള്ള ആളുകളെ ഒരുമിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം പരിപാടികൾ പാർട്ടിയുടെ മതേതര മുഖം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.
വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിച്ച് യുവാക്കൾക്കൊപ്പം
കൊല്ലത്തെ പരിപാടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഉച്ചയോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരെ ഇടുക്കിയിലേക്ക് പോകും. അവിടെ കുട്ടിക്കാനത്തെ ഒരു കോളജിൽ വിദ്യാർഥികളുമായി അദ്ദേഹം സംവദിക്കുന്നതാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയായ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ, തൊഴിലില്ലായ്മ, പുതിയ തലമുറ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇതിലൂടെ അവസരം ലഭിക്കും.
യുവാക്കൾക്കും പുതുമുഖങ്ങൾക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകണമെന്ന നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിനുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യുവവോട്ടർമാരെ പാർട്ടിയോട് അടുപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കമായി ഇതിനെ കാണാം. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും സംവാദത്തിൽ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. ഈ സംവാദത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇടുക്കിയിൽ തന്നെയാകും താമസിക്കുക.
ഇതിന് ശേഷമാണ് നാളെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പരിപാടികൾക്കായി അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിക്കുക. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുമായുള്ള തൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം ഒന്നുകൂടി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതാകും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ സന്ദർശനം. രണ്ടു ദിവസത്തെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹം നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടെ ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ദേശീയ നേതാക്കൾ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രചാരണത്തിനായി എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനാ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാനുള്ള വ്യക്തമായ സന്ദേശമാകും ഈ പര്യടനത്തിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നൽകുക. സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനൊപ്പം നേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം പ്രത്യേക ചർച്ചകളും നടത്തിയേക്കും.
