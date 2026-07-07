കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ: അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി, ദുരന്തബാധിതരെ സഹായിക്കാന് പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകരോട് ആഹ്വാനം
വയനാട് മുൻപും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ദുരന്തത്തിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കും എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
By ANI
Published : July 7, 2026 at 8:31 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കള്ളാടിയിൽ ഉണ്ടായ വൻ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരിച്ചവർക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ദുരന്തബാധിതർക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൻ്റെ മുൻ മണ്ഡലമായ വയനാട്ടിൽ നടന്ന സംഭവത്തിർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അനുശോചനം അറിയിച്ചത്.
വയനാട്ടിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിൽ വാർത്ത വളരെ ദുഃഖകരമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം. ദുരന്തം ബാധിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ, രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകാൻ ഞാൻ എല്ലാ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നു എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിൽ കുറിച്ചു. വയനാട് മുൻപും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ദുരന്തത്തിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കും എന്നും രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
അതേസമയം, വയനാട്ടിൽ മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കള്ളാടി തുരങ്ക നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മൂന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ഏഴ് പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
കള്ളാടി-ആനക്കാംപൊയിൽ തുരങ്ക നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ മീനാക്ഷി പാലത്തിന് സമീപമാണ് ശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത്. സ്ഥലത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്നവരും അവിടെ താമസിച്ചവരും മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കുടുങ്ങി. തുടർന്ന് മേപ്പാടി-ചൂരൽമല റോഡിലെ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റ ഒൻപത് പേരെ ചികിത്സയ്ക്കായി മേപ്പാടി വിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അതേസമയം, കാണാതായ ഏഴ് പേരെ കണ്ടെത്താനുള്ള തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവർക്കും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി
അതേസമയം, മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മരിച്ചവർക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി മറ്റൊരു എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും പേമാരി മൂലം വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങളും നിരവധി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വാർത്തകളും അങ്ങേയറ്റം ഹൃദയഭേദകമാണ്. ഈ ദുരന്തത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും എൻ്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാനും ജാഗ്രത പാലിക്കാനും നിർദേശിച്ചു. ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും കനത്ത മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് പൂനെ ജില്ലയിലുടനീളം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായി അഞ്ച് പേരാണ് മരിച്ചത്. പാടിനി പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച (ജൂലൈ 5) പിംപ്രി-ചിഞ്ച്വാഡിലെ നിഗ്ഡി പ്രദേശത്ത് മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു. ഖേദ് തെഹ്സിലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഒരു ബൈക്ക് യാത്രികൻ ഒഴുകിപ്പോയി. പിന്നീട് നടന്ന തെരച്ചിലിൽ ഇയാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
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