പിണറായിയും മോദിയും തമ്മിൽ രഹസ്യക്കച്ചവടം; കേരളത്തിൻ്റെ താൽപര്യങ്ങൾ പണയപ്പെടുത്തി: ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

Published : April 4, 2026 at 5:33 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 5:47 PM IST

എറണാകുളം: കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിൽ അവിശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ കച്ചവടമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഫോർട്ട് കൊച്ചി വെളി മൈതാനിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യുഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും മക്കളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ മോദിക്ക് മുന്നിൽ പണയം വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ബിജെപിയെയും ആർഎസ്എസിനെയും എതിർക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വേട്ടയാടുമ്പോൾ, കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രം ഇളവ് ലഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു. "ബിജെപിക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പോരാടുന്നതിനാലാണ് എന്നെ അവർ നിരന്തരം വേട്ടയാടുന്നത്. എനിക്കെതിരെ നിരവധി കേസുകൾ എടുത്തു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിബിഐയോ ഇഡിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെയോ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത്? മോദിക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ തൊടില്ല എന്നതിൻ്റെ വലിയ ഉദാഹരണമാണിത്," രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

മോദിയും ട്രംപും; പിണറായിയും മോദിയും

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് മുന്നിൽ നരേന്ദ്ര മോദി എങ്ങനെയാണോ കീഴടങ്ങുന്നത്, അതേ മാതൃകയിലാണ് പിണറായി വിജയൻ മോദിക്ക് മുന്നിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് നടത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായി മോദി ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക-ഊർജ മേഖലകൾ വിദേശികൾക്ക് തീറെഴുതിയെന്നും, ജനങ്ങൾ ഇന്ധനവില വർധനവിൽ വലയുമ്പോഴും മോദി അദാനിക്കൊപ്പമാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതേ ശൈലിയാണ് കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയനും പിന്തുടരുന്നത്.



ശബരിമല വിവാദവും ബിജെപിയുടെ മൗനവും

ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പുലർത്തുന്ന മൗനത്തെയും രാഹുൽ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ശബരിമലയിൽ നിന്ന് സ്വർണം കവർന്ന് പകരം ചെമ്പ് വെച്ചുവെന്ന ഗൗരവകരമായ ആരോപണം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് 'ഭക്തനായ' പ്രധാനമന്ത്രി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ബിജെപിക്ക് കേരളത്തിൽ എൽഡിഎഫ് വിജയിക്കണമെന്നാണ് താല്പര്യം. കാരണം, ബിജെപിക്ക് യഥാർഥ ഭീഷണി ഉയർത്താൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കഴിയില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടതുപക്ഷ ഭരണത്തിൽ കേരളം മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും കടക്കെണിയുടെയും കേന്ദ്രമായി മാറിയെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ മേഖലയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ജോലികൾ സിപിഎം ബന്ധമുള്ളവർക്ക് മാത്രമായി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ആരോപിച്ചു. സത്യസന്ധരായ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ പോലും പാർട്ടിയുടെ ഈ അധപതനത്തിൽ നിരാശരാണ്. പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ആർഎസ്എസുമായി കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമായി സിപിഎം മാറിയെന്നും, അതുകൊണ്ടുതന്നെ പല മുതിർന്ന നേതാക്കളും ഇന്ന് കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ചേരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആർഎസ്എസിനെതിരെയും ബിജെപിക്കെതിരെയും കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നും, വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ വിജയം കേരളത്തിൻ്റെ അതിജീവനത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
RAHUL GANDHI
PINARAYI VIJAYAN
BJP
RAHUL GANDHI ALLEGES CPM BJP DEAL

