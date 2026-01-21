ETV Bharat / state

'കണ്ടൻ്റിന്' വേണ്ടി പുരുഷനെ ബലിയാടാക്കരുത്; ദീപക്കിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് 3 ലക്ഷം കൈമാറി രാഹുൽ ഈശ്വർ

കുറ്റക്കാരിക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുരുഷ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

RAHUL EASWAR MEN COMMISSION DEMAND YOUTH SUICIDE CYBERBULLYING SOCIAL MEDIA HARASSMENT LAWS KERALA RAHUL EASWAR FINANCIAL AID NEWS
രാഹുൽ ഈശ്വർ ദീപകിൻ്റെ വസതി സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 21, 2026 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള അധിക്ഷേപത്തെത്തുടർന്ന് ജീവനൊടുക്കിയ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ദീപക്കിൻ്റെ വസതി രാഹുൽ ഈശ്വർ സന്ദർശിച്ചു. ദീപക്കിൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ യുവതിയെ ഉടനടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആത്മഹത്യ പ്രേരണാക്കുറ്റം, ഐടി ആക്ട് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കുറ്റാരോപിതയ്ക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതികാരമല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥ അനുശാസിക്കുന്ന നീതിയാണ് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടതെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞു. മറ്റൊരാളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ 'കണ്ടൻ്റിന്' വേണ്ടിയോ വ്യക്തിവൈരാഗ്യം തീർക്കാനോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഇല്ലാതാകുന്ന സാഹചര്യം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഭാവിയിൽ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം വർധിക്കുമ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ടൻ്റിനോ ശത്രുതയ്ക്കോ വേണ്ടി പുരുഷന്മാർ ഇരയാക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ താൻ ഈ വിഷയത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പുരുഷന്മാർക്കും നീതിയും സംരക്ഷണവും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉൾപ്പെടെ ആൺമക്കളുള്ളതാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ഉചിതമായ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുരുഷ കമ്മിഷൻ അനിവാര്യം

സംസ്ഥാനത്ത് പുരുഷ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ബിൽ കഴിഞ്ഞ 11 മാസമായി നിയമസഭയിൽ തീരുമാനമാകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി എംഎൽഎ സ്വകാര്യ ബില്ലായി ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 'സ്ത്രീവിരുദ്ധർ' എന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം കാരണം മാധ്യമങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മടിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. രാജ്യസഭയിൽ വരെ സമാനമായ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കേരളം ഇക്കാര്യത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.

ദീപക്കിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ നേരിൽ കണ്ട രാഹുൽ ഈശ്വർ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മെൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെയും സഹായത്തോടെ സമാഹരിച്ച 3,01,000 രൂപ (മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ആയിരം രൂപ) കുടുംബത്തിന് കൈമാറി. വരും ദിവസങ്ങളിലും ദീപക്കിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് സാധ്യമായ എല്ലാ നിയമപരവും സാമ്പത്തികവുമായ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും ദീപക്കിനും കുടുംബത്തിനും നീതി ലഭിക്കുന്നത് വരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

ദീപക്കിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നിയമസഹായം നൽകുന്നതിനായി പ്രത്യേക അഭിഭാഷക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ (എൻസിആർബി) കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പുരുഷന്മാരാണ്. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ, വ്യാജ കേസുകൾ, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്.

Also Read:- ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: സന്നിധാനത്ത് പരിശോധന തുടരും, പോറ്റിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

TAGGED:

RAHUL EASWAR MEN COMMISSION DEMAND
YOUTH SUICIDE CYBERBULLYING
SOCIAL MEDIA HARASSMENT LAWS KERALA
RAHUL EASWAR FINANCIAL AID NEWS
RAHUL EASWAR VISITS DEEPAK HOME

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.