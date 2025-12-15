അതിജീവിതയെ അപമാനിച്ച കേസ്: രാഹുൽ ഈശ്വറിന് ജാമ്യം, പുറത്തിറങ്ങുന്നത് 16 ദിവസത്തിന് ശേഷം
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കേസിലെ പരാതിക്കാരിയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കർശന ഉപാധികളോടെ തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങും.
Published : December 15, 2025 at 3:36 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ പ്രതിയായ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിലെ അതിജീവിതയെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അപമാനിച്ച കേസിൽ അഞ്ചാം പ്രതി രാഹുൽ ഈശ്വറിന് ജാമ്യം. അന്വേഷണ ഓഫിസർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാകണം, മറ്റ് കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ കർശന ഉപാധികളോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. 16 ദിവസത്തെ റിമാൻഡ് കാലാവധിക്ക് ശേഷമാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത്.
രാഹുൽ ഈശ്വറിനെതിരെ സൈബർ പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനോ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനോ ശ്രമിക്കരുത്, അതിജീവിതയെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ മറ്റ് പൊതുയിടങ്ങളിലോ യാതൊരുവിധ പരാമർശങ്ങളും നടത്താൻ പാടില്ല എന്നിവയാണ് മറ്റ് ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ. രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ തിങ്കളാഴ്ച വാദം പൂർത്തിയായിരുന്നു. നേരത്തെ രണ്ടുതവണ ജാമ്യാപേക്ഷ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.
താൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും 16 ദിവസമായി ജയിലിൽ കഴിയുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഈശ്വർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ പ്രതി അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിനായി രണ്ടുദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി വേണമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഹുൽ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിച്ചില്ല എന്ന കാരണത്താൽ നേരത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൊലീസ് കസ്റ്റഡി വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇത്രയും ദിവസത്തിന് ശേഷം എന്തിനാണ് വീണ്ടും കസ്റ്റഡി ആവശ്യമുള്ളതെന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചില്ല.
നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലുള്ള രാഹുൽ ജാമ്യ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വൈകുന്നേരത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങും. അറസ്റ്റിലായ സമയത്ത് ജയിലിൽ നിരാഹാരം കിടക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഒടുവിൽ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതിജീവിതയെ പൊതുസമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തൽ, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പരാതി പിൻവലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പൊലീസ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകളാണിവ.
മറ്റ് പ്രതികളും നടപടികളും
ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും വിധമുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതായി ആരോപിച്ച് രാഹുൽ ഈശ്വർ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സന്ദീപ് വാര്യർ എന്നിവരടക്കം ആറ് പേർക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. മഹിള കോൺഗ്രസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത പുളിക്കനാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. അഭിഭാഷക ദീപ ജോസഫ്, ദീപ ജോസഫ് എന്ന് പേരുള്ള മറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് ഉടമ എന്നിവരാണ് രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികൾ. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ സന്ദീപ് വാര്യരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് കോടതി നാളത്തേക്ക് മാറ്റി. ഇതിനിടെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ പിന്നാലെ ഷാഡോ പൊലീസ് ഉണ്ടെന്നും പത്തനംതിട്ട വിട്ട് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് നിർദേശം നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
