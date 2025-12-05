രണ്ട് വക്കീലന്മാർ, രണ്ട് കോടതികൾ: രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ 'ബുദ്ധി' പാളി; ജാമ്യഹർജി മാറ്റിവച്ച് കോടതി
ഒരേസമയം രണ്ട് കോടതികളിൽ ജാമ്യഹർജി നൽകിയതിനെ പ്രോസിക്യൂഷൻ എതിർത്തതോടെയാണ് വാദം മാറ്റിയത്. ലാപ്ടോപ്പ് പാസ്വേഡ് നൽകാതെ അന്വേഷണത്തോട് രാഹുൽ നിസ്സഹകരിക്കുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Published : December 5, 2025 at 7:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അതിജീവിതയെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അപമാനിച്ചതിന് സൈബർ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഒരേസമയം രണ്ട് കോടതികളിൽ ജാമ്യഹർജി നൽകിയ രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ നടപടി വിവാദത്തിൽ. ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഒരു അഭിഭാഷകനെക്കൊണ്ടും അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ മറ്റൊരു അഭിഭാഷകനെക്കൊണ്ടുമാണ് രാഹുൽ ജാമ്യഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. നടപടി നിയമസംവിധാനത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം അംഗീകരിച്ച കോടതി ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റി.
അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എൽസ കാതറിൻ ജോർജാണ് ജാമ്യഹർജിയിലെ വാദം മാറ്റിവച്ചത്. ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത ജാമ്യഹർജി പിൻവലിച്ച് അതിൻ്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ കേസിൽ വാദം കേൾക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായ പ്രതിയുടെ പ്രവൃത്തി ബോധപൂർവമാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിയമബിരുദധാരി കൂടിയായ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഒരേസമയം രണ്ട് കോടതികളിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത് 'ഫോറം ഷോപ്പിങ്' (Forum Shopping) എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനമാണെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തനിക്ക് അനുകൂലമായ വിധി സമ്പാദിക്കാൻ പ്രതികൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരം കുറുക്കുവഴികൾ കോടതിയുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളയുന്നതിനൊപ്പം ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുമാണ്.
പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദങ്ങളും അന്വേഷണവും
അതിജീവിത നൽകിയ പരാതിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ പൊലീസ് എടുത്ത എഫ്ഐആറിലെ കാര്യങ്ങളാണ് വായിച്ചതെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു രാഹുലിൻ്റെ വാദം. എന്നാൽ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിലെ എഫ്ഐആർ പൊതുരേഖയായി കണക്കാക്കാനാകില്ലല്ലോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. അതിജീവിതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഡിയോയോ ഫോട്ടോയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ തയാറാണെന്നും അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ എല്ലാം കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു.
എന്നാൽ, അന്വേഷണവുമായി പ്രതി ഒരുതരത്തിലും സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നൽകാൻ രാഹുൽ തയാറാകുന്നില്ല. ഇത് അന്വേഷണത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതി സഹകരിക്കുന്നു എന്നത് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമാണെന്നും യാഥാർഥ്യം മറ്റൊന്നാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പാസ്വേഡ് നൽകാതെ നിസ്സഹകരിക്കുന്നത് തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായാണ് പൊലീസ് കാണുന്നത്.
പാസ്വേഡ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൈബർ ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ അത് തുറക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും. വിഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സമയം, എഡിറ്റ് ചെയ്ത രീതി, പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മറ്റാരെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അനുകൂലിച്ച് വിഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിജീവിതയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ തിരുത്തുന്നതിന് ഹർജിയിലെ വാദം മാറ്റിവച്ച കോടതി കേസ് വീണ്ടും ശനിയാഴ്ച പരിഗണിക്കും. ജില്ലാ കോടതിയിലെ ഹർജി പിൻവലിച്ചതിൻ്റെ രേഖകൾ അന്ന് ഹാജരാക്കണം. അതിജീവിതയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 228 എ വകുപ്പ് പ്രകാരം ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റമാണ്. പാസ്വേഡ് കൈമാറാത്ത വിഷയം വീണ്ടും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉന്നയിച്ചാൽ രാഹുലിൻ്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ജയിലിൽ നിരാഹാരം കിടക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതും കോടതി നടപടികളെ വെല്ലുവിളിച്ചതും ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി മാറിയേക്കാം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇരകളെ വേട്ടയാടുന്നവർക്കുള്ള ശക്തമായ താക്കീതായി ഈ കേസിനെ മാറ്റാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ നീക്കം. ഇതിനിടെ കേസിലെ മറ്റു പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്നു.
