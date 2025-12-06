രാഹുൽ ഈശ്വറിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; ജാമ്യമില്ല; നിയമസംവിധാനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്ന് കോടതി
"പ്രതി ബുദ്ധിയില്ലാത്തയാൾ": വക്കീലിൻ്റെ വാദം ഏറ്റില്ല; എഫ്ഐആർ എങ്ങനെ പരസ്യരേഖയാകുമെന്ന് കോടതിയുടെ ചോദ്യം
Published : December 6, 2025 at 6:01 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎക്കെതിരായ പീഡനക്കേസിലെ അതിജീവിതയെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അപമാനിച്ചുവെന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് ജാമ്യമില്ല. നിയമസംവിധാനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതും അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കാത്തതുമായ വ്യക്തിക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന നിരീക്ഷണത്തോടെയാണ് കോടതി ജാമ്യം തള്ളിയത്. തിരുവനന്തപുരം നാലാം ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്.
ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യം തള്ളുന്നത്. കഴിഞ്ഞ എട്ടു ദിവസമായി അദ്ദേഹം ജയിലിലാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാഹുലിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും. ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഒരു അഭിഭാഷകനെക്കൊണ്ടും അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ മറ്റൊരു അഭിഭാഷകനെക്കൊണ്ടും ജാമ്യഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത് കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജില്ലാ കോടതിയിലെ ഹർജി പിൻവലിച്ച് അതിൻ്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയ ശേഷമാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വാദം കേട്ടത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഈശ്വർ കോടതിയിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു.
വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ
ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിലെ എഫ്ഐആർ പൊതുരേഖയായി കണക്കാക്കാനാകില്ലല്ലോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കേസിൻ്റെ എഫ്ഐആർ വിഡിയോയിൽ വായിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും അതിജീവിതയെ മോശപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുമാണ് രാഹുലിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. എഫ്ഐആർ വായിച്ചതിൽ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയെന്നും വിഡിയോ പിൻവലിക്കാൻ തയാറാണെന്നും അറിയിച്ചു. പ്രതി ബുദ്ധിയില്ലാത്തയാളാണെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പരാമർശിച്ചു.
എന്നാൽ ബുദ്ധിയുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് പ്രതി നടത്തുന്നതെന്നും പീഡനക്കേസിൽ പ്രതിയായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ സഹായിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ ചെയ്തതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി എപിപി അരുൺ വാദിച്ചു. മോശപ്പെടുത്തുന്ന വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചശേഷം പിൻവലിക്കുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോയെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ചോദിച്ചു. ജാമ്യഹർജി പോലും നിയമവിരുദ്ധമായ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പരിഗണിക്കരുതെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാട്.
സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പൊലീസ്
അന്വേഷണവുമായി പ്രതി ഒരുതരത്തിലും സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും കണ്ടെടുത്ത ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നൽകാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇത് അന്വേഷണത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതി സഹകരിക്കുന്നു എന്നത് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമാണെന്നും യാഥാർഥ്യം മറ്റൊന്നാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏഴു ദിവസമായി ജയിലിൽ തുടരുന്ന രാഹുലിനെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പൊലീസും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടെ ജയിലിൽ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് നിരാഹാര സമരത്തിലിരിക്കുന്ന രാഹുലിൻ്റെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്കായി ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു.
